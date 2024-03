Istorijski poduhvat: Gruzija prvi put ide na Euro

Fudbalska reprezentacija Gruzije učestvovaće na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu koje će od 14. juna do 14. jula biti održano u Njemačkoj.

Gruzini su do istorijskog uspjeha i prvog plasmana na EURO došli poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca u duelu sa Grcima – 4:3 (0:0, 0:0).

Selekcija Gruzije će na šampionatu biti u grupi F sa Portugalijom, Turskom i Češkom.

Georgia book their place at a major tournament for the first time! #EURO2024 pic.twitter.com/4SzQXsst1A