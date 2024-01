Istorijski poduhvat za engleskog napadača

Igrač mjeseca u Premijer ligi za decembar 2023. je napadač Bornmuta Dominik Solanke.

Solanke je prvi igrač Bornmuta u isroriji koji je dobio nagradu za igrača meseca u Premijer ligi.

Takođe, prvi put je Solanke proglašen za najboljeg tokom jednog mjeseca.

The first-ever AFC Bournemouth player to win the @PremierLeague Player of the Month award pic.twitter.com/IotlRidTra