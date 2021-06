Italija pobjedom startovala Evropsko prvenstvo, "pregazili" Tursku 3-0

Fudbalska reprezentacija Italije savladala je selekciju Turske rezultatom 3:0 u prvom kolu grupe A Evropskog prvenstva.

Izabranici Roberta Mančinija su u Rimu zasluženo slavili devetu uzastopnu pobjedu – i to bez primljenog pogotka.

"Azuri" su bili znatno bolji rival, imali više od 20 udaraca, naspram tek nekoliko rivala i na kraju stigli do prva tri boda na kontinentalnoj smotri.

Do trijumfa su stigli u drugom poluvremenu, zahvaljujući prvo autogolu Meriha Demirala, a potom i sigurnoj realizaciji Čira Imobilea, odnosno Lorenca Insinjea.

Domaći su kontrolisali tok čitavog meča, a pobjeda nad Turskom, od koje se očekivalo mnogo više, prije svega hrabrosti, ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje.

Zanimljivo, ovo je prva utakmica u istoriji EURO-a u kojoj je Italija postigla tri pogotka.

Drugi meč ove grupe odigraće Vels i Švajcarska u Bakuu, u subotu od 15 časova.

Nakon uvodnih i relativno sporih 15 minuta, Italijani su počeli da prijete i pokušavaju, najčešće udarcima iz daljine.

Tokom prvog poluvremena su u dva navrata, možda i opravdano tražili penale, međutim, sudija Makeli je procijenio da gostujući igrači rukom nisu igrali namjerno.

Do prvog pogotka stigli su u 53. minutu kada je Merih Demiral u želji da spreči da lopta stigne na drugu stativu nespretno reagovao i poslao je u sopstvenu mrežu.

U 66. minutu Imobile je duplirao vođstvo svoje reprezentacije. On je iskoristio odbitak nakon šuta Spinacole i postigao prvi gol za Italiju na velikim takmičenjima, prenosi B92.

Činilo se da je Italija nakon toga mogla da da gol kad god je željela, a novi je došao u 79. minutu, poslije velike greške golmana Čakira.

Njega su brzo kaznili Berardi, Barela, Imobile i prije svih Insinje, koji je loptu poslao u malu mrežu i potvrdio trijumf, 3:0.

