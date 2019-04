Italijani pišu: Ronaldo daje Juventusu još godinu da "sklopi" tim

Nakon ispadanja Juventusa od Ajaksa u četvrtfinalu Lige šampiona, Italijanski mediji zapitali su se kakva je sudbina Kristijana Ronalda, čovjeka koji je u posljednje četiri utakmice elitnog takmičenja jedini postizao golove za "Staru damu".

Kristijanovo razočaranje Juventusovim gubitničkim mentalitetom kad se makne iz Italije naznačuje "Gazzetta dello Sport" pišući o Ronaldovom 'enormnom razočarenju kakvo ne ostaje bez posljedica' i o 'porazu koji tako ambiciozan sportista ne može da preboli', a najčešće sjajno informisana i nikad senzacionalistička rimska "Repubblica" je apsolutno direktna.

"Juventus će slagati ekipu oko Ronalda, ali samo za narednu sezonu. Ugovor mu traje do 2022. ali Portugalac će torinskom klubu dati još samo godinu dana šanse, a onda odlazi. Nad Alegrijem se nadvila Konteova sjena, a Kristijana ćemo u Juventusu gledati još narednu sezonu i to je to", piše La Repubblica.

Ispada da je u svojoj opsesiji osvajanja Lige šampiona Juventus bio najopasniji prije dvije godine kad je Mandžukić zabio jedan od najljepših golova svih finala, ali su svejedno izgubili jer nisu imali odgovor na tadašnjeg najboljeg igrača Reala, upravo Kristijana Ronalda.

