Italijanski meč završio pobjedom Milana

Fudbaleri Milana pobijedili su Napoli na svom terenu rezultatom 1:0, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona.

Gol odluke na "San Siru" postigao je Ismael Benaser u 40. minutu, a aktuelni prvak Italije je u razmaku od samo deset dana dva puta uspio da savlada budućeg prvaka, poslije one crveno-crne rapsodije u Napulju 2. aprila u Seriji A. Dva tima će se ponovo sastati već za šest dana kada je na programu revanš na "Maradoni".

Još jednom se pokazalo da tradicija u Ligi šampiona ima svoju težinu. Evropski velikan Milan je odigrao taktički skoro pa perfektan meč, ako se ne računa prvih deset minuta i uspio je "otupi" napade opasnog Napolija, koji je doduše bio oslabljen za najboljeg strijelca Viktora Osimena.

Pobjednik ovog meča u polufinalu ide na Inter ili Benfiku. Inter je tu mnogo bliži, pošto je sinoć slavio u Lisabonu sa 2:0.

Njeverovatno prvo poluvrijeme je viđeno na "San Siru". Najprije je djelovalo da će Napoli do vrha napuniti mrežu domaćina, da bi Milan u finišu mogao nokautira goste sa juga zemlje, a na kraju je bilo 1:0 za sedmostruke prvake Evrope.

Milan je u uvodnih deset minuta izdržao pravu kanonadu Napolija. Već u drugom minutu je Rade Krunić "izvadio" loptu sa gol-linije poslije šuta Kvarackelije, da bi golman "rosonera" Majk Menjon dva puta bravurozno intervenisao nakon udaraca Angise i Zjelinskog iz daljine.

Oslobodio se Milan pritiska tek poslije 20 minuta igra, a onda je on počeo da prijeti i to iz tranzicije, baš na način na koji je prije tačno deset dana uništio Napoli na "Maradoni" sa 4:0 u Seriji A.

U 25. minutu karakteristična kontra još uvijek aktuelnog prvaka Italije, Leao je bio u idelanoj poziciji i promašio zicer.

Bio je to uvod u 40. minut vođstva Milana. Bila je to fantastična tranzicija domaćih i ponovo su kobni po Napoli, kao i prije deset dana, bili Brahim Dijaz i Rafael Leao. Dijaz je presjekao napad Napolija na svojoj polovini, a onda je vukao i vukao sve do 20 metara od protivničkog gola, odigrao je desno za Leaa, ovaj je probao da mu vrati loptu, ali ju je Dijaz lucidno pustio da prođe pored njega. Stigla je pravo na nogu Benasera, koji je raspalio iz punog trka sa nekih 11 metara i savladao Mereta, za 1:0.

Ovaj gol je "oduzeo noge" igračima Napolija, koji su lako mogli do pauze da prime još jedan gol i budu potpuno nokautirani. Igrao se drugi minut nadoknade vremena kada je Benaser izveo korner sa lijeve strane, Kjer nadskočio rivale u kaznenom prostoru i glavom zakucao loptu u prečku.

Drugo poluvrijeme počelo je šansom Eljmasa i još jednom odbranom Menjona, a onda je ritam drastično opao.

Milan je uspio da "uguši" igru Napolija, čekao je priliku za još neku kontru, a veoma važan detalj za ovaj meč, a možda i dvomeč, desio se u 75. minutu kada je vezista Napolija Zambo Angisa dobio drugi žuti karton.

I pored igrača manje, Napoli je napadao u finišu. Sjajni Menjon je u 87. minutu "skinuo" odličan pokušaj Di Lorenca, a samo minut kasnije je u prilici bio rezervista Olivera i bio zamalo neprecizan.