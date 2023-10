Italijanski sudija suspendovan zbog bizarnog razloga (VIDEO)

Italijanski sudija Huan Luka Saki će biti vjerovatno jedini sudija ove sezone koji je suspendovan iz bizarnog razloga, zbog nadmenosti.

Fudbalski savez Italije je odlučio da ga "skine" sa liste za naredno kolo, a razlog je taj što je zaobišao svoju koleginicu Di Monti prilikom rukovanja.

Pogledajte tu situaciju, očigledno je da je Frančeska Di Monte bila donekle i uvrijeđena ovim njegovim gestom.

Referee Juan Luca Sacchi will be suspended for a round after he refused to shake the hand of his assistant Di Monti before the match between Lecce and Sassuolo. pic.twitter.com/s3DZ65tE4f