It's coming home: Engleska i Irska domaćini Evropskog prvenstva 2028. godine

Engleska i Republika Irska biće domaćini Evropskog prvenstva u fudbalu 2028. godine.

Ovo je sada definitivno jer su ostali jedini kandidati koji žele da ugoste najbolje selekcije Starog kontinenta.

Turska je odlučila da odustane od kandidature. Odluka će biti ozvaničena narednog utorka na ceremoniji u Nionu gde je sjedište Evropske kuće fudbala (UEFA).

BREAKING: The UK and Ireland are set to be confirmed as hosts for EURO 2028 after Turkey withdrew their bid. UEFA will ratify the decision at a ceremony in Nyon next Tuesday. More https://t.co/PVsrFYaGqs pic.twitter.com/yhoSBy097z