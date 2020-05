Ivan Klasnić za "Nezavisne": Kad si zdrav uživaš kao kralj

Nije me strah, poštujem pravila i ne viđam se s prijateljima. Najveću snagu u ovim trenucima mi daje moja obitelj, rekao je za "Nezavisne" bivši hrvatski fudbaler Ivan Klasnić, koji se tokom pandemije virusa korona nalazi u rodnom Hamburgu.

Virus koji je paralisao cijeli svijet je opasan za rizičnu grupu ljudi, starije i sve koji su podvrgnuti brojnim operacijama, a upravo je to slučaj sa nekadašnjim fudbalskim reprezentativcem Hrvatske, koji je čak tri puta bio podvrgnut transplantaciji bubrega.

"Ova pandemija je velika katastrofa. Ne možeš se kretati kako hoćeš, ne možeš posjetiti obitelj ni prijatelje. Moraš ostati kod kuće. Dane provodim sa familijom, igramo se i smijemo", kazao je Klasnić, koji je prošle godine dobio drugo dijete.

Klasnić živi u Njemačkoj, koja je jedna od najpogođenijih zemalja svijeta s oko 170.000 zaraženih osoba, ali se iz dana u dan situacija u ovoj zemlji smiruje. Dodajmo da je tek nešto više od 20.000 i dalje zaraženih u ovoj zemlji, a oko 7.000 ljudi je preminulo od posljedica virusa korona. Klasnić ističe da će svijet uskoro morati da se vrati normalnom životu jer je to u ljudskoj prirodi i kaže da tako svi moraju da se ponašaju prema životu. Bez obzira na to što se epidemiološka situacija u Njemačkoj smiruje, ona je mogla da bude mnogo gora.

"Dosta ljudi ovaj virus nije shvatilo ozbiljno. To sam imao priliku da vidim i u Hamburgu. Svi ljudi se moraju paziti i misliti na svoje najmilije i najdraže. Zdravlje je najbitnije, jer ako ga nema - onda je teško. Ako si zdrav uživat ćeš kao kralj", kazao je on.

Klasnić je 2017. bio podvrgnut trećoj transplantaciji bubrega i trenutno se osjeća dobro. Godine 2007. je saznao za disfunkciju bubrega i od tada traje njegova životna bitka. Prva dva donatora bili su mu otac i majka, ali, nažalost, problemi nisu nestali. "Osjećam se super, treniram, igram nogomet i zdrav sam. Naravno, moram da pijem tablete svaki dan, ali to je sve postalo rutina. Ipak, tko zna da li sam najveće probleme prošao. Možda će biti još neki", rekao je Klasnić, koji je bio primoran da karijeru završi sa 33 godine.

Profesionalni put počeo je u Sent Pauliju, a posljednji angažman imao je u Majncu. Te 2013. se očekivalo da će nastaviti fudbalski put, ali je nažalost kopačke morao da okači o klin i nedugo nakon toga je pronašao novi poziv koji ga čini srećnim.

"Karijera je završila prije nego što sam mislio, tako je sudbina htjela, a onda sam mislio šta ću sada. Htio sam ostati u nogometu i zato sam odlučio biti nogometni agent. Naravno da mi nedostaje nogomet, to je moj život i to neću nikad zaboraviti i igrat ću ga dok mogu", rekao je on.

Najdublji trag bez sumnje je ostavio u Verderu, s kojim je između ostalog osvojio duplu krunu 2004. Put ga je vodio u Francusku i Englesku, gdje je igrao za Nant i Bolton, a upravo je tri godine na Ostrvu istakao kao najzahtjevnije u karijeri.

"Mislim da je engleska najjača liga u kojoj sam igrao i to zato što sam igrao protiv najvećih i najboljih igrača na svijetu", jasan je nekad sjajni napadač koji je nemilosrdno tresao mreže u klubovima, ali i u reprezentaciji.

Godinama je bio važan dio nacionalnog tima Hrvatske. Njegova generacija je između ostalog 2008. u triler meču sa Turskom zaustavljena u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, na kojem su prije toga u grupi pobijedili Njemačku, Austriju i Poljsku. Deset godina poslije toga Hrvatska je u Rusiji postala vicešampion svijeta, ali stekao se utisak da su i te 2008. mogli mnogo više jer su i tada imali vrlo dobar tim.

"Mislim da ne možemo da poredimo te dvije generacije. Mi nismo bili uspješni kao ovi i nismo imali sreće 2008. Svaka čast dečkima za sve što su napravili za Hrvatsku 2018. godine", zaključio je Ivan Klasnić.