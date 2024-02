Ivan Rakitić potpisao za Al Shabab

Ivan Rakitić novi je igrač Al Shababa. Saudijski klub predstavio je Rakitića, koji je postao igrač ekipe koju je donedavno vodio Igor Bišćan.

Rakitić je sporazumno raskinuo ugovor sa Seviljom, 35-godišnji veznjak i nekadašnji dokapiten „vatrenih“ potpisao je za Al Shabab do ljeta 2025. godine. Sevilja je održala oproštajnu konferenciju za medije na kojoj je Rakitić kroz suze rekao:

"Postoje trenuci kada morate shvatiti da vaše vrijeme dolazi kraju. Važno je to shvatiti, ali to može itekako boljeti. Kako to da Hrvat rođen u Švicarskoj može reći da je njegov dom u Sevilji? Sevilja je meni i više od doma... Odlazim, ali vratiću se. Nažalost, godine me stižu i neću se vratiti kao igrač, ali Sevilja će me uvijek imati uz sebe. Nastaviću je podržavati izdaleka u ovoj teškoj sezoni. Uvjeren sam da će sve biti u redu”, rekao je Rakitić.

Rakitić je nakon trinaest godina napustio Šoaniju. Od januara 2011. nastupao je za Sevilju sa kojom je 2014. osvojio Evropsku ligu, igrao je potom za Barselonu sa kojom je osvojio Ligu prvaka 2015. godine. Nakon povratka u Sevilju 2020. došao je do novog pehara Evropske lige 2023. godine.

“Sevilja želi Ivanu Rakitiću, jednom od najvažnijih igrača u njenoj istoriji, zahvaliti na naporu i prednosti svih ovih godina te mu poželjeti puno uspjeha u budućnosti”, navela je Sevilja u oproštaju od svog dokapitena.

Rakitić je s 323 nastupa stranac sa najviše utakmica u istoriji Sevilje. Sa 310 nastupa za Barselonu četvrti je stranac po broju nastupa za katalonski klub nakon Lionela Mesija, Danija Alvesa i Javiera Mascherana.

Ove sezone je kao član Sevilje, sa kojom je imao ugovor do kraja aktualne sezone, postigao dva pogotka uz četiri asistencije.

