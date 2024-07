Ivan Rakitić predstavljen na "Poljudu"

Ivan Rakitić danas je i zvanično predstavljen na Poljudu, a navijači su mu priredili spektakularan doček.

„Zahvaljujem svima, navijačima, supruzi koja me podržala. Da mi je netko prije tri mjeseca rekao da će se ovo dogoditi, samo bih se nasmijao. Svi su imali svoju ulogu, da se ovo dogodilo. Sretan sam i ponosan da na neki način mogu vratiti hrvatskom nogometu sve što je meni dao, u najljepšem kockastom dresu, i to kroz HNL u jedinom klubu u kojem je to bilo moguće. Split je moj dom u Hrvatskoj i zato je ovo posebno. Jedva čekam priključiti se momčadi“, kazao je Rakitić

Fudbaleri Hajduka sezonu će otvoriti u četvrtak dvobojem protiv Torshavna s Farskih Ostrva u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.