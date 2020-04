Ivica Dragutinović za "Nezavisne": Ostanite kući i čuvajte zdravlje

Želim da dam podršku narodu u Republici Srpskoj i Srbiji. Veoma je bitno da ostanete kod kuće i da čuvate zdravlje. Moramo da budemo socijalno inteligentni jer je zdravlje porodice i nas u ovom trenutku najbitnije, rekao je iz Španije za "Nezavisne" Ivica Dragutinović, nekadašnji fudbaler Sevilje i reprezentacije Srbije.

Španija je jedna od najpogođenijih zemalja svijeta tokom pandemije virusa korona, čemu svjedoči i više od 110.000 zaražnih, od čega je preko 10.000 ljudi izgubilo bitku za život. Dragutinović već godinama s porodicom živi u Andaluziji, gdje je i završio karijeru u dresu Sevilje. Situacija u Andaluziji je koliko-toliko pod kontrolom, ima oko 7.000 zaraženih virusom korona i stanovništo je već neko vrijeme u karantinu.

Dragutinović nam je iz Španije poručio da je najveća greška ljudi u ovoj zemlji što nisu dovoljno ozbiljno shvatili situaciju u vezi s virusom, što je na kraju i dovelo do ovoliko zaraženih, a ta cifra je daleko od konačne.

"Najveći problem je što u Evropi nisu ozbiljno shvatili sve što se dešava u Kini. Sajam mode koji je održan u Milanu, gde je došlo mnogo ljudi iz Kine, izazvao je veliki problem. Italijani i Španci imaju sličan mentalitet i nisu ozbiljno shvatili ovaj problem. Šetali su, a restorani i kafići su bili puni sve do pre nekoliko nedelja. Kada je počelo da umire 400-500 ljudi dnevno, shvatili su da je ovo veoma ozbiljno. Naravno, nisu to sve smrti od korone. Dosta je tu ljudi koji su imali srčanih i drugih problem, a virus je, nažalost, samo ubrzao proces. Naravno, kao uvek tako i sada ima ljudi koji ne mare ni za šta i kojima je i dalje sve svedno. To su ljudi koji nepoštuju prvo sebe pa ni ostale", izjavio je Dragutinović.

NN: Broj zaraženih u Španiji je sve veći iz dana u dan. Ima li straha među ljudima? Poštuju li se pravila izolacije?

DRAGUTINOVIĆ: Svugde ima straha. Mnogo ljudi je preminulo. U Andaluziji je nešto lakše jer nema puno zaraženih. Ceo problem u Španiji je, po mom mišljenju, nastao najviše zbog dve utakmice Valensije i Atalante u Ligi šampiona. U Andaluziji nema puno preminulih, ali naravno svaki život je bitan. Moja porodica i ja smo u ozbiljnoj izolaciji već tri nedelje. Pridržavamo se pravila, idemo do apoteke i prodavnice. Ne možete nekome zabraniti da ide u apoteku i prodavnicu, ali postoje pravila. Ne smeju dve osobe biti u jednom autu. Ne smem da idem daleko od kuće, moram da nosin masku i rukavce...

NN: Broj zaraženih od virusa korona je prešao cifru od milion ljudi. Kada pogledate cijelu situaciju, vjerujete li da će sve brzo proći?

DRAGUTINOVIĆ: Sve neće proći u naredna dva meseca sigurno. Sve je uhvatilo maha i širi se velikom brzinom. U Španiji se tek očekuje veliki bum. Dosta ljudi umire iz dana u dan. Naravno, s vremenom se očekuje pad, ali verujem da ćemo u izolaciji biti još četiri do šest nedelja.

NN: Fudbal u skoro cijelom svijetu je stao, ali imamo primjer da se igra u Bjelorusiji. Kako to komentarišete?

DRAGUTINOVIĆ: Da nam je neko rekao da će celi svet da stane, pa i fudbal, kao što je to sada slučaj, mnogi ne bi verovali. Koliko sam upućen, oni nemaju puno zaraženih, ali nisam siguran da je dobra odluka to što igraju. Ako na tribinama imate hiljade navijača i samo jednog zaraženog, onda možete da budete u velikom problemu. Mislim da je to jako neozbiljno, ali naravno to je samo moje mišljenje.

NN: UEFA je nedavno preporučila da se prvenstva privedu kraju. Mislite li da je to moguće?

DRAGUTINOVIĆ: Verujem da će se nastaviti sredinom juna. Ali, naravno to će imati posledice. Igrači moraju da se odmore od sezone, što znači da će i sledeća sezona početi kasnije. Mislim da će se sve završiti i da će nam za to bi dovoljan mesec, mesec i po.

NN: Imamo i druge primjere, poput Belgije, koja je već proglasila prvaka i završila sezonu. Šta je po Vašem mišljenju bolje - da se proglase prvaci po trenutnom stanju na tabeli ili da se sve poništi?

DRAGUTINOVIĆ: Mislim da nije pošteno, ali nemate izbora ukoliko se ne bude moglo igrati. Mislim da je nemoguće da se sezone ponište. Ipak, nadam se da će se igrati, ali ukoliko to ne bude slučaj, onda mora da bude završeno po trenutnom stanju na tabeli. Ipak, najbitnije u ovom trenutku je da pobedimo pandemiju i da se sve ovo završi.

Bitno je da klubovi prežive

NN: Mnogi klubovi, ne samo fudbalski, pričaju o rezanju plata igračima. Mislite li da je to baš neophodno ili je to samo nečiji hir?

DRAGUTINOVIĆ: Mislim da nije hir. Realno je da se smanje plate ako je situacija takva da dva meseca nemaju prihoda i ako je sve stalo kao što sada i jeste. Ali, naravno, kada se steknu uslovi taj novac mora da se nadoknadi svima. Da bi klub opstao ovo treba prihvatiti jer je najbitnije da klubovi prežive, ali kažem - to mora da se nadoknadi. S druge strane nisu igrači krivi što se ne igra i klub je u obavezi da ispoštuje ugovor koji je ranije potpisan. Ipak, ja sam za dogovor ukoliko je opstanak kluba u pitanju i ukoliko mu preti bankrot.

Knjige, filmovi, učenje

NN: Kako provodite vrijeme u izolaciji? Koje su Vam glavne aktivnosti?

DRAGUTINOVIĆ: Dosta vremena provodimo u dvorištu. Uz to vreme provodim uz dobru knjigu, film, pre svega komediju, i vrlo brzo prođe dan. Imam tri kćerke i one imaju online nastavu pa dosta vremena posvetimo učenju.