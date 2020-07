Ivica Kralj: Novopazarci, glavu gore, ozdravite, pa svi na fudbal

Na sjednici Skupštine održanoj na Kopaoniku, Fudbalski savez Srbije (FSS) je ozvaničio odluku o povratku Novog Pazara u elitni rang srpskog fudbala, odnosno ulasku Loznice, Leskovca, Sremske Mitrovice i Kraljeva u prvoligaško društvo. Proslavljeni golman reprezentacije Jugoslavije i član Skupštine FSS, Ivica Kralj, u izjavi za Anadoliju kaže da je to najlogičnije rješenje u ovom trenutku.

"Novi Pazar zaslužuje da bude član Super lige Srbije pre svega zbog fantastičnog ambijenta na stadionu kraj Jošanice. To je jedno od najneugodnijih gostovanja, čak i za naše najtrofejnije klubove Crvenu zvezdu, Partizan i Vojvodinu. Koliko god je neugodno, toliko je i prijatno biti gost u Novom Pazaru i uživati u vrhunskoj fudbalskoj atmosferi. Nadam se da će im ova odluka bar na trenutak skrenuti misli na neke pozitivne stvari. Zdravlje je uvek na prvom mestu, pratimo svi šta se dešava sa epidemijom koronavirusa i vidimo da je u Pazaru zaista ozbiljna situacija. Želim im od srca da što pre prevaziđu probleme i da se na miru posvete fudbalu. Dakle, Novopazarci, glavu gore, ozdravite, pa svi na fudbal", istakao je Kralj.

Na zadovoljstvo velikog broja ljubitelja fudbala, klubovi iz poznatih fudbalskih centara konačno će dobiti priliku da se oprobaju na prvoligaškoj sceni.

"Reč je o Radničkom, Dubočici, Slogi i Loznici. Imam sasvim dovoljno godina da sam mogao da osetim šta znači igrati pred publikom u Leskovcu ili Loznici. Znamo svi da nam je Sremska Mitrovica podarila rekordera po broju nastupa za državni tim, Baneta Ivanovića i ne treba sumnjati da će ova odluka FSS biti stimulans za mlade igrače iz tog područja da krenu stopama kapitena Zenita. Postoji dobra volja i inicijativa čelnih ljudi u tim gradovima da se poboljša infrastruktura, a u planu je i izgradnja potpuno novih fudbalskih stadiona. Sve u svemu, reč je o sveopštoj infrastrukturnoj revoluciji na teritoriji cele Srbije i to bez dileme garantuje povratak publike na tribine", smatra Kralj.

Proširenje Super lige sa 16 na 20 klubova obezbedilo je opstanak Ivicinoj Mačvi u najkvalitetnijem rangu srpskog fudbala.

"Sticajem okolnosti ostali smo superligaši i to mora da nam posluži kao opomena za narednu sezonu. Moramo dobro da se pojačamo u letnjem prelaznom roku i da ozbiljnije uđemo u novi šampionat. Mi smo pre tri godine obradovali Šapčane i omogućili im da posle više od sedam decenija gledaju Mačvu u mečevima sa Zvezdom i Partizanom. Držali smo dve godine visok nivo kvaliteta i tek u trećoj je došlo do pada i borbe za opstanak. Imamo veliki broj mladih igrača i raduje me činjenica da od sledećeg prvenstva dva fudbalera ispod 21 godine moraju da budu u startnoj postavi svake ekipe. To je vrlo mudra odluka Saveza, a najviše koristi imaće mlada i A reprezentacija Srbije", kazao je Kralj.

Ivica Kralj je zajedno sa svojim kolegama iz Skupštine FSS izglasao još jednu važnu odluku. Naime, 47 fudbalera Borca iz Čačka, Jagodine i Donjeg Srema dobiće po 500 evra kao jednokratnu finansijsku pomoć zbog teške situacije u kojoj su se našli nakon sporova sa svojim klubovima.

"Saosećam sa tim momcima, većinu ih i lično poznajem. Nije normalno da ne budu plaćeni za posao koji su obavili, oni žive od tog novca, prehranjuju svoje porodice. Predlog predsednika FSS Slaviše Kokeze jednoglasno smo usvojili i nadam se da je to tek prvi korak u rešavanju egzistencije fudbalera koji su se pošteno borili za boje svojih klubova. Srećom, nisam tokom karijere bio u sličnoj situaciji. Doduše, pamtim da smo u Partizanu imali određenih finansijskih problema. U svakom poslu je normalno da jednog trenutka dođe do zastoja, ali sve je rešivo ako razgovarate sa pravim ljudima i ako raspolažete pravim informacijama. Mogu da shvatim da plate kasne mesec, dva, pa i šest meseci. Ali ne prihvatam činjenicu da neko i posle pola godine ne dobije ono što je pošteno zaradio", rekao je Kralj.

U penal-drami na niškom Čairu, Vojvodina je pobijedila Partizan i drugi put u svojoj istoriji osvojila pehar Kupa Srbije. Kralj je očekivao da njegov nasljednik na golu crno-bijelih Vladimir Stojković odbrani bar jedan šut novosadskih fudbalera sa bijele tačke.

"Ne mogu nikako da budem objektivan, jer moje srce kuca za Partizan u kome sam proveo najlepše godine svoje karijere. U isto vreme, ne mogu da kažem da Vojvodina nije zasluženo osvojila trofej. Ne slažem se sa konstatacijom da se mladi Rockov nije ništa pitao kod promašaja Vitasa i Zdjelara. Verovatno ih je uplašio, pa su šutirali preko gola. Svaki golman ima neku svoju taktiku, ne sumnjam da se i on pripremao uoči finalne utakmice analizirajući prethodne šuteve igrača Partizana. Bio sam golman i znam koliko je to važno. Kada tvoja ekipa pobedi na penale, ti si u stvari najveći pobednik. Bez obzira da li si dodirnuo loptu tokom penal-serije", istakao je Kralj.

Prije par dana navršilo se 22 godine od čuvene utakmice u Tuluzu i nesrećnog poraza Jugoslavije u osmini finala Svetskog prvenstva 1998. od Holandije.

"Baš sam sinoć tokom večere pričao o toj utakmici sa prijateljima iz Fudbalskog saveza Srbije. Prosto ne mogu da verujem da je prošlo više od dve decenije. Čuo sam izjavu Peđe Mijatovića koji je rekao da mu ta prečka ne odzvanja više u ušima, ali ga muči svaki put kada dođe godišnjica pa ga novinari zovu da se priseti tog momenta. Priznajem, sve nas muči ta prečka. Ali ona pripada prošlosti, ona je deo istorije. Smeta mi što jednog takvog igrača poput Mijatovića, najboljeg na svetu u tom periodu, pamte isključivo po prečki u Tuluzu. Dešavalo se i većim asovima da promaše sa bele tačke u mnogo važnijim utakmicama. Ostaje žal, ali život ide dalje", rekao je Kralj.