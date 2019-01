Ivica Osim proglašen za najznačajniju ličnost austrijskog kluba

Ivica Osim proglašen je za najznačajniju ličnost Fudbalskog kluba Šturm iz Graca u višedecenijskoj istoriji, u kojem je kao trener ostavio neizbrisiv trag.

Klub iz austrijske štajerske oblasti upriličio je gala svečanost povodom 110 godina postojanja. Bila je to prilika za retrospektivu stvaranja i razvoja kluba, a priznati bh. fudbalski stručnjak istaknut je kao najznačajnija figura. Legendarnom Ivici Osimu (77) uručeno je veliko priznanje - nagrada za najznačajniju ličnost Šturma u klupskoj istoriji od osnivanja pa do danas.

Nekadašnji selektor reprezentacije Jugoslavije i aktuelni počasni predsjednik Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH najzaslužniji je za razvoj kluba iz Graca, kako u austrijskim, tako i evropskim okvirima, u posljednjim godinama prošlog stoljeća, navedeno je u obrazloženju prilikom uručenja nagrade. Domaćini su podsjetili da je popularni Švabo trener Šturma bio u periodu od 1994. do 2002. godine. Austrijsko prvenstvo osvojio je 1998. i 1999. Pod njegovim vodstvom osvojili su i dva Superkupa Austrije 1998. i 1999. godine, kao i jedan trofej Kupa za sezonu 1999. godine. Zahvaljujući Ivici Osimu Šturm je tri sezone zaredom 1998, 1999. i 2000. igrao u grupnoj fazi UEFA Lige šampiona, što je i do danas ostao najveći uspjeh kluba na međunarodnoj sceni.

Brojne zvanice došle su na svečanost pozdraviti velikim aplauzom Ivicu Osima i ostale nagrađene. Među oko 400 gostiju bio je kompletan tim Šturma, bivši trener i austrijski selektor Franko Foda, te između ostalih i štajerski guverner Herman Šucenhofer.

Priznanja za svoj doprinos u ukupnom razvoju fudbala u Austriji Osim je dobijao i ranije pa je, između ostalog, i počasni državljanin te zemlje. Bogatu trenersku karijeru "Štraus sa Grbavice" počeo je u svom Željezničaru, a okončao je u Aziji. Šef stručnog štaba "plavih" bio je od 1978. do 1986. i u tom periodu postao dva puta vicešampion Jugoslavije, finalista Kupa maršala Tita, te došao do polufinala Kupa UEFA. Selektor Jugoslavije bio je od 1986. do 1991, nakon čega je jednu sezonu vodio beogradski Partizan. Od 1992. do 1994. bio je trener grčkog Panatinaikosa. Uslijedila je potom "austrijska bajka", nakon koje je 2002. preuzeo JEF junajted. Posljednji trenerski angažman imao je od 2006. do 2007. na selektorskoj klupi Japana.

Trenutno sa suprugom Asimom živi u Sarajevu.