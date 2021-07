Ivković: Borac je favorit

Borac je favorit, ali taj favoritizam će im možda uzeti naši navijači, poručio je Tomislav Ivković, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Željezničar, uoči derbi utakmice prvog kola M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine u subotu na stadionu "Grbavica".

Strateg "plavih", koji će meč ipak odgledati sa tribina, jer ne može biti registrovan zbog duga Željezničara prema Poreznoj upravi Federacije BiH, istakao je u petak da je za njegove igrače, klub i navijače možda najbolje da sezonu otvaraju upravo sa Borcem.

"Prvak, odlična ekipa, igrali su vrlo dobro sa Klužom, ekipa koja je kvalitetna protiv naše koja je mlada, željna utakmica, željna pokazati da ima kvalitet, a ja uvijek kažem sve se odlučuje na terenu. Nakon godinu i po dana vraćaju se navijači, a znamo koliko oni znače ekipi i koliko nose ekipu", rekao je Ivković.

Hrvatski stručnjak dodaje da je njegova ekipa u pripremnom periodu radila dobro.

"Svaki dan su sve bolji i bolji. Neću plakati da nam fali još dana priprema, utakmica, tako je, kako je. Spremali smo se onako kako smo se spremili za novo prvenstvo, koje je došlo kao preko noći. Ne mogu vjerovati da već počinje. Psihički smo spremni, fizički i ne, jer ćemo fizički biti spremni kroz utakmice kad krene prvenstvo, ali kroz treninge vidim da su igrači motivisani", rekao je Ivković.

Naglasio je da u utakmicu njegov tim ulazi pod imperativom pobjede.

"Ne znam ja šta je bod, šta tri. Igramo onako kako treba da igramo, igramo na pobjedu, na ovakav ili onakav način. Respektiramo protivnika, nastojaćemo nekim našim taktičkim potezima iznenaditi Borca, koji je iskusna ekipa", smatra Ivković.

Trener Borca Marko Maksimović takođe smatra da je dobro što njegovi puleni u odbranu naslova kreću protiv najvećeg rivala. Iako je Banjalučanima Evropa trenutno prioritet, ističu da neće zanemariti ni domaće takmičenje.

"U novoj sezoni odmah nas čeka derbi protiv Željezničara. Taj tim je pretrpio određene promjene, ali Željo je uvijek Željo. Ono što je razlika u odnosu na posljednji naš međusobni meč je da će se vratiti publika, što je mnogo bitno. Očekujemo jedan pravi derbi. Poslije naših rezultata u prethodnoj sezoni, a posebno u Evropi, Željo će imati veliki motiv", rekao je Maksimović.

On ističe da njegov tim ima preduslove da odigra dobru utakmicu bez obzira na naporan ritam u proteklom periodu.

"Igračima neće nedostajati motiv jer igramo protiv Želje. Da igramo protiv nekog drugog, morali bismo se više potruditi da ih motivišemo. Evropa će proći, ali nama je Premijer liga BiH najvažnija", dodao je trener Borca.

Bojan Pavlović još nije u potpunosti spreman. Dejan Uzelac je počeo više da trči, ali ni on, kao ni Jovo Lukić, nisu dobili odobrenje doktora da igraju.

"U novo prvenstvo ulazimo kao šampionska ekipa, treba da opravdamo ulogu favorita. Treba da se postavimo da ćemo da pobijedimo i to je jedini način da dođemo do tri boda. Smatramo da ćemo biti najbolja ekipa u ligi, ali to treba da potvrdimo i na terenu", poručio je mladi golman Nikola Ćetković.

Prvo kolo

Parovi 1. kola, subota: Željezničar - Borac (21 sat). Nedjelja: Sloboda - Rudar (19), Široki Brijeg - Zrinjski (21), Velež - Posušje (20). Ponedjeljak: Sarajevo - Tuzla siti (18). U petak su igrali Radnik - Leotar.