Iz Austrije se izvinuli Mbapeu za slomljen nos

Austrijski fudbaler Kevin Danso izvinio se navijačima Francuske i zbog incidenta koji se desio pred kraj utakmice.

On je ramenom udario Kilijana Mbapea, i zbog toga mu je polomljen nos. Prva zvijezda Francuskog tima je zbog povrede nosa propustiti utakmicu sa Nizozemskom u drugom kolu Evrospkog prvenstva.

Kevin Danso je tim povodom htio da se javno izvini Kilijanu Mbapeu zbog povrede, kao i svim navijačima Francuskog tima.

"Izvinjavam se što se Kilijan Mbape povrijedio u našem duelu. Želim mu brz dobar oporavak i nadam se da će se brzo vratiti na teren."

Es war ein großer Kampf, leider mit unglücklichem Ausgang für uns. Trotzdem bin ich sehr stolz auf unsere Mannschaft, unsere Fans und auf mein EM Debüt. Danke euch allen für euren unglaublichen Support in diesem Stadion in Düsseldorf, was immer noch ein besonderer Ort für mich… pic.twitter.com/Tgau52lq1n