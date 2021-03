Iz policijskih uniformi u Mozzartove dresove

Bez obzira na to da li se bave rekreativnim ili profesionalnim sportovima, Mozzart rado pomaže one koji šire sportski duh širom Srpske, kroz donacije i sponzorstva. U okviru akcije "Novi dresovi za nove šampione", ova kompanija je do sada opremom obradovala više od 60 kolektiva širom BIH. Među njima su i zaposleni u Policijskoj upravi Banjaluka, koji se tokom radnog vremena brinu za bezbjednost građana, a u slobodno vrijeme rekreativno i takmičarski igraju mali fudbal.

Ekipa veterana iz Sektora kriminalističke policije već pet godina okuplja se u sportskoj dvorani na treninzima, a za bodove se bore sa drugim ekipama iz Banjaluke i Srpske.

"Dobili smo dvije garniture dresova koje nam mnogo znače, hvala Mozzartu na tome. Do sada smo samostalno kupovali majice, a ovo je prvi put da imamo komplete profesionalnih dresova za rekreaciju i takmičenja", kaže Stevan Kovačević, šef Odsjeka za imovinske delikte u Sektoru kriminalističke policije Policijske uprave Banjaluka.

Ovaj sportski tim čine profesionalni radnici MUP-a Srpske. U Sektoru kriminalističke policije, koji broji oko 120 zaposlenih, njih 30 se bavi malim fudbalom. Dva puta godišnje sportsko umijeće odmjeravaju na takmičenjima u sklopu tradicionalne "Policijade" u kojoj učestvuje više od 30 ekipa iz banjalučke regije, a jednom godišnje za bodove se bore s ekipama širom Srpske.

Do sada su ostvarili zavidne uspjehe. Jednom su osvojili prvo, jednom treće mjesto, a konstantno su u prvih pet ekipa na ljestvici. Nadaju se da će u novim Mozzartovim dresovima nastaviti da nižu uspjehe.