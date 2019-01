Iz tima bh. golgetera za "Nezavisne": Džeko je igrač Rome

To su gluposti. Ne mogu da dam nikakav drugi komentar na to. To su gluposti koje je suvišno komentarisati, rekao je Irfan Redžepagić, menadžer bh. fudbalera Rome Edina Džeke, o mogućem zimskom transferu reprezentativca BiH.

Kapitena "zmajeva" u svakom prelaznom roku već godinama prate priče o ponudama i transferima, a gotovo svaka od tih priča završavala je na krivom tragu. U vrijeme kada je iz Volfzburga odlazio u Englesku mediji su ga, kako u Njemačkoj i na Ostrvu, tako i na našim prostorima, povezivali gotovo više sa svim ostalim engleskim klubovima negoli sa Mančester Sitijem, čiji je na kraju dres obukao u zimskom prelaznom roku u sezoni 2010/11, za tada rekordnih 37 miliona evra.

Ove zime aktuelizirana je tema njegovog povratka u, po mnogima mišljenjima, najjaču ligu svijeta. Iako je sportski direktor Evertona Marcel Brands izjavio da ovaj klub u januarskom prelaznom roku vjerovatno neće kupovati igrače, neke od vodećih evropskih sportskih kuća objavile su da bi se Džeko ipak mogao preseliti na "Gudison". Everton je poslao ponudu između 40 i 50 miliona KM ekipi Rome, objavili su italijanski mediji. Navodno su zagrijani za kapitena "zmajeva", jer ga vide kao idealnu zamjena za turskog fudbalera Cenka Tosuna, koji se nije najbolje snašao u dosadašnjem dijelu sezone. U Engleskoj i Italiji još ranije je plasirana vijest da su se u trku sa ponudama uključili Vest Hem i Totehem.

"To su gluposti. Ne mogu da dam nikakav drugi komentar na to. Nalazim se sa porodicom u inostranstvu na odmoru i to su gluposti koje je suvišno komentarisati", rekao je Redžepagić.

Prema neslužbenim informacijama iz Rima, nisu nijednu ponudu odbili, ali su zato iz PR tima najboljeg fudbalera BiH bili kratki i nedvosmisleno poručili da ćemo Džeku u dresu "vučice" gledati i dalje.

"Džeko je igrač Rome i to je jedino što možemo reći na brojne spekulacije o njegovom transferu. Nikada ne komentarišemo transfer spekulacije. Ni mi u njegovom PR timu, ni Edin Džeko lično. To je višegodišnja praksa i to je sve što imamo reći na tu temu", kazao je Jasmin Ligata, PR golgetera fudbalske reprezentacije BiH.

Dva puta proglašavani najbolji sportista Bosne i Hercegovine 2009. i 2018. godine trenutno ima važeći ugovor sa Romom do 30. juna 2020. godine. U ovoj sezoni odigrao je 20 utakmica i postigao sedam golova uz četiri asistencije. Karijeru je počeo u Željezničaru, odakle je otišao u Češku, gdje je igrao za Usti nad Labem i Teplice. Svoj igrački procvat počeo je zatim u Volfzburgu, a prije Rome nosi je dres Sitija.