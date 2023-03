Izabrao Dansku, a odbio BiH: Nisu me privlačili

Napadač Arsenala Mika Biret (20) je izabrao da igra za mladu reprezentaciju Danske, iako je imao priliku da igra za nekoliko drugih reprezentacija, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Iako je rođen u Londonu pravo da igra za Dansku ima zbog svog oca.

"Moj otac je pola Danac, pola Nijemac, a majka iz BiH. Tako da sam u sebi imao malu mješavinu zemalja", rekao je Biret za danske medije, prenosi Klix.

Na pitanje zašto je odbrao Dansku među tim zemljama kazao je da ga ostale nisu privlačile dovoljno.

"Mislim da to ima neke veze s mojim odnosom sa ocem. On je bio taj koji me je uveo u fudbal. Dakle, vjerovatno se radi o tome da on i ta strana porodice budu ponosni. Nisam osjećao da želim da igram za BiH, Njemačku ili Englesku. Nisu me privlačili. Tako da vjerujem da sam donio pravu odluku", objasnio je.

Biret tvrdi da u budućnosti sigurno neće mijenati odluku kada bude imao priliku da nastupa za A reprezentaciju.

"Nema šanse da promijenim mišljenje. Ovo je moja konačna odluka", rekao je mladi igrač.

Biret je pod ugovorom s Arsenalom, ali ove sezone je na pozajmici u nizozemskom klubu RKC Waalwijk za koji je na devet utakmica postigao dva gola.