Izbačen iz reprezentacije zbog vatrene plavuše, sada je uzdanica tima

Fil Foden, fudbaler Mančester sitija i reprezentacije Engleske, pričao je za "Daily Mail" o skandalu na Islandu kada je izbačen iz reprezentacije zajedno sa Mejsonom Grinvudom, a svu zahalnost za povratak u reprenzetaciju duguje selektoru Geretu Sautgejtu koji mu je oprostio njegove "grehe".

Ne tako davno, tačnije u septembru prošle godine, skandal je uzdrmao sve svjetske medije - Fil Foden i Mejson Grinvud izbačeni su iz reprezentacije jer su nakon utakmice sa Islandom doveli dvije djevojke u svoju sobu, Nadiju Gunarsdotir i njenu mlađu sestru, Laru Klausen.

Dugo se pričalo o mogućim posljedicama koje će snositi fudbaleri, pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da oni imaju 21, odnosno 19 godina, pa bi zbog toga oni morali da budu budućnost ove zemlje.

Geret Sautgejt, selektor Engleske, brzo je reagovao, izbacio ih je iz tima i poslao nazad u Mančester.

Čelnici oba kluba iz Mančestera su izrazili svoje žaljenje zbog ovakvog čina svojih fudbalera i najavili su svoje kazne.

Fil Foden je od tada postao jedan od najboljih igrača u Mančester sitiju, donio je svojoj ekipi neke bitne golove u Premijer ligi i u Ligi šampiona, pa su mnogi engleski fanovi "preko noći" zaboravili sva dešavanja i prekršaj koji je napravio.

A Geret Sautgejt ga je vratio u reprezentaciju.

"Napravio sam ogromnu grešku, ali Geret (selektor, Sautgejt) mi je rekao da nastavim da se trudim i da ću dobiti novu šansu. Morao sam da se borim baš zbog toga što ne postoji mnogo trenera koji bi učinili ovako nešto", rekao je Fil Foden za "Daily Mail", a onda je nastavio s riječima hvale za svog selektora.

"On je stvarno sjajan, priča sa svima i uvijek će tačno reći kako možete da se popravite. Nekoliko puta je i sa mnom pričao, a što je još bitnije on stavlja svoje ruke oko igrača, to je veoma bitno", ističe mladi fudbaler Mančester sitija.

Fil Foden je takođe izjavio da želi da se ne sjeća stvari iz prošlosti, kao i da je fudbal jedina bitna stvar za njih u ovom trenutku, jer misli da mogu osvojiti ovaj Euro.

"Mislim da možemo da osvojimo, ne osjećam pritisak samo sam uzbuđen. Ovo je moj prvi veliki turnir s Engleskom i želim da vidim šta će nam budućnost donijeti", zaključio je Fil Foden svoje izlaganje za ovaj ostrvski mediji.

Engleska važi za jednog od dva najveća favorita na ovom turniru, jedina ekipa koja ima prednost u odnosnu na njih je aktuelni svjetski prvak - Francuska.

Kako je Fil Foden podijelio javnost u Engleskoj?

Još jedan akt mladog fudbalera je podijelio navijače u Engleskoj, Fil Foden je u saradnji s čuvenim frizerom Šeldonom Edvardsom, poznatijim kao HD_Cutz na Instagramu, napravio novi imidž za predstojeći turnir.

Fudbaler se ošišao i ofarbao u pepeljastu, sivu boju, aludirajući na čuvenog Pola Gaskojna i njegovu frizuru sa Evropskog prvenstva iz 1996. godine.

Mediji u Engleskoj su ispratili sa oduševljenjem ovakav čin Fila Fodena, odmah su počela upoređivanja njega i legendarnog "Gaze", međutim, neki od navijača su počeli da prozivaju medije jer se ne ponašaju objektivno u ovakvoj situaciji.

Naime, najveći udar na medije su imali navijači Mančester junajteda gdje je Pol Pogba poznat po tome što voli mijenja često frizure, kada god bi on promijenio frizuru, neki mediji bi ga isprozivao i pisao o njemu kao o manekenu, a ne fudbaleru.

Dok sa druge strane situacija s Fodenom je drugačija, svi su zaboravili Island i skandal, niko se ne obazire na to, a njegovo farbanje je naišlo na oduševljenje svih ljudi u Engleskoj uz komentar "Vraća se kući", prenosi "Telegraf.rs".