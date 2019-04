Izjavio da može umrijeti, sutradan pao na terenu i preminuo

Papi Fati, 28-godišnji fudbaler tima Malanti Čiefsa iz Svazilanda, preminuo je nakon srčanog udara tokom utakmice protiv ekipe Gren Mamba na stadionu Kilarni.

Fudbaler iz Burundija se srušio na terenu nakon 15 minuta igre, a ljekari nisu mogli napraviti ništa kako bi mu spasili život.

Da priča bude još strašnija i tužnija, mladi fudbaler je dan prije smrti u razgovoru za lokalne medije priznao da mu je ljekar rekao da će umrijeti ako se ne ostavi fudbala.

Fati je svojevremeno bio član turskog Trabzonspora i to od 2008. do 2011. godine, ali nikada nije zaigrao za ekipu s obala Crnog mora.

Footballer dies of a heart attack Papy Faty died this Thursday at age 28. It was one of the pillars of Burundi, a team that won for the first time in its history to qualify for the African Cup. pic.twitter.com/AbjrbNRv4g