Iznenada preminuo litvanski reprezentativac

Tragične vijesti ovog ponedjeljka stižu iz Litvanije. Fudbalski reprezentativac ove zemlje, Karolis Čevdukas iznenada je preminuo u svojoj 32. godini, saopštio je tamošnji Fudbalski savez.

Igrač veznog reda iznenada je napustio ovaj svijet, a za selekciju Litvanije dres je obukao ukupno 20 puta. Između ostalog nastupio je protiv Srbije 2019. godine na utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Beogradu kada je srpski tim slavio sa 4:1.

Tokom svoje karijere nastupao je za Suduvu, RNK Split, Čojničanku iz Poljske, irski Dandalk i Vaterford, potom malteški Oratori, finski KPV, a ovog proljeća je nastupao za Marijampolje.

Everyone at the League of Ireland sends on our deep sympathies and condolences to the family and friends of Karolis Chvedukas after his tragic passing. Karolis played for Dundalk and Waterford during his time in the League of Ireland and will be missed by all. #LOI pic.twitter.com/GlPzHqKI3l