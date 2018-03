Iznerviran sudijskom odlukom Ronaldo nogom pokušao udariti Alvesa

Jako malo je nedostajalo da Real Madrid već u 16. minuti revanš utakmice osmine finala Lige prvaka protiv PSŽ ostane bez Ronalda.

Iznerviran dosuđenim ofsajdom i time što ga je Dani Alves lagano odgurnuo, Ronaldo je potpuno nepotrebno zamahnuo nogom prema Brazilcu, ali ga je, na sreću po Real, promašio.

Da je udario Brazilca, sudija Feliks Brih teško bi mu mogao progledati kroz prste i sigurno bi mu pokazao crveni karton.

Little bit of afters from @Cristiano #beINUCL #PSGRMA pic.twitter.com/VfRVGsjKx1