Izrešetan autobus fudbalskog prvoligaša, nekoliko njih bore se za život

Najmanje petorica igrača i vozač autobusa nigerijskog prvoligaša "Ifeanyi Ubah" u kritičnom su stanju nakon što su na njih vatru otvorili pljačkaši maskirani u vojne uniforme, prenose svjetski mediji.

U trenutku napada autobus je prešao trećinu od čak 822 kilometra i 14 sati dugog putovanja na gostovanje kod ekipe Golden Stars.

Najnoviji napad dogodio se na istom putu na kojem je prije pet godina napadnut i autobus "Kano Pillarsa", pri čemu je i pet njihovih igrača tada ranjeno hicima iz vatrenog oružja.

Fudbalski klub "Ifeanyi Ubah" se oglasio povodom uznemirujućeg događaja, iznio u javnost i fotografije ranjenih fudbalera i oštećenog autobusa.

"Naše igrače i članove stručnog štaba su napali naoružani razbojnici u blizini Kaba krivine nedaleko od Lokoja na putu za Kano na utakmicu sa ekipom "Jigawa Golden Stars"", saopštili su.

Nigerijski klubovi su zbog neimaštine prisiljeni na užasno duga, iscrpljujuća i opasna gostovanja po jako lošim drumovima, na kojem su najveće opasnosti pljačkaši i teške saobraćajne nesreće.

Ovo je bio samo jedan u nizu napada na sportiste na nigersijkim putevima. "Aba Warriors" napadnuti su prošle godine na putu na kup utakmicu u glavni grad Lagos, kao i "Osun United" kada su putovali na utakmicu prve lige.

Prethodnog mjeseca dvije fudbalerke "Police Machinea" poginule su u saobraćajnoj nesreći. Prije 10 godina čak 32 nigerijska fudbalera poginula su u saobraćajnim nesrećama dok su se vozili na gostovanja.

Our players and officials were attacked by armed robbers along Kabba junction near Lokoja this afternoon on their way to Kano to honour Sunday's @LMCNPFL #MD6 fixture against Jigawa Golden Stars. pic.twitter.com/reYdN2hWvA