Izvučeni parovi osmine finala LŠ: Barsa – Čelsi, Real Madrid protiv PSŽ

Danas su u Nijonu izvučeni parovi osmine finala Lige šampiona, a izvučeno je nekoliko zanimljivih parova.

Dva velika derbija izdvojila su se u žrijebu za osminu finala Lige šampiona – Barselona i Čelsi, Real Madrid i Pari Sen Žermen.

Juventus će igrati protiv Totenhema, Roma protiv Šahtara, Liverpul protiv Porta, Bajern protiv Bešiktaša, a Mančester junjated protiv Sevilje.

Najlakši posao bi trebao imati Mančester Siti koji će igrati protiv Bazela.

Prve utakmice igraju se 13., 14. 20. i 21. februara, dok su revanši zakazani za 6., 7., 13. i 14. mart.

Prve četvrtfinalne utakmice su 3. i 4. aprila, revanši su 10. i 11., polufinala se igraju 24. i 25. aprila, te 1. i 2. maja, dok je finale zakazano za 26. maj u Kijevu.

Juventus – Totenhem

Bazel – Mančester Siti

Porto – Liverpul

Sevilja – Mančester Junajted

Real Madrid – PSŽ

Šahtjor – Roma

Čelsi – Barselona

Bajern – Bešiktaš

