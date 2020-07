Treneri fudbalera Bolonje i Napolija Siniša Mihajlović i Đenaro Gatuzo oduševili su Italiju slikom pred početak utakmice 33. kola Serije A (utakmica završena 1:1) kada su zajedno sjeli na klupi i razgovarali.

Zanimljiva scena nije promakla fotoreporterima, a i navijači su sa oduševljenjem pozdravili ovaj prizor i na društvenim mrežama ga prokomenatarisali riječima: "ovo je fudbal kakav volimo". Zanimljiv komentar o kolegi sa klupi Bolonje dao je Gatuzo, koji je baš kao i Mihajlović poznat kao temperamentan igrač i trener.

"Siniša je mrvicu grublji od mene. Ja lajem, ali ne ujedam. Ali, kada Siniša zalaje bolje da se pazite", istakao je Gatuzo.

Kada je riječ o Seriji A, uspješniji je Napoli koji nakon 33. kola zauzima šesto mjesto sa 53 boda, dok je Bolonja deseta sa 43 boda.

