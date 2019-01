Jagodić: Početak priprema upitan

​U ovom trenutku se ništa ne zna, početak priprema je upitan, a samim tim i dalja sudbina kluba pa i moj angažman, rekao je Vlado Jagodić, šef stručnog štaba Nogometnog kluba Jedinstvo iz Bihaća.

Dolaskom iskusnog fudbalskog stručnjaka u Bihać prošlog ljeta uslijedio je preporod federalnog prvoligaša. Dobre partije na kraju jesenje polusezone u Prvoj ligi Federacije BiH dovele su ih na treće mjesto i u ravnopravnu borbu za titulu, odnosno plasman u BHT Premijer ligu BiH. Međutim, blokada računa zbog potraživanja bivšeg predsjednika Emira Mujadžića uzrokovala je krizu, odnosno gašenje struje, vode, grijanja, telefona... Uslijedio je i odlazak velikog broja igrača pa Jagodić, ako i izvrši prozivku, nije siguran ko će se od igrača zaista pojaviti 20. januara na stadionu "Pod Borićima".

"Bio sam zabrinut i prije mjesec dana, a sada dva-tri dana prije planiranog početka priprema još više brinem. Sve je pod velikim upitnikom, a samo se nadam da su ljudi koji direktno utiču na rad kluba svjesni situacije i da će odreagovati na pravi način. Nadam se da ne zaboravljaju da klub ove godine slavi 100 godina postojanja. Kada sam došao, imao sam jasnu namjeru da veliki jubilej dodatno uveličamo dobrim rezultatom, a to je plasman u Premijer ligu. Nisam imao komplekse što dolazim u niželigaša jer se ne bojim posla i znao sam da je Jedinstvu mjesto sa Željezničarom, Sarajevom, Zrinjskim, Širokim Brijegom.... Ovo što se sada dešava nisam očekivao", kazao je Jagodić.

Plan zimskih priprema napravio je još 20. decembra. Prvi dio do 5. februara trebalo bi da obave u Bihaću. Potom je namjera bila odlazak u južnije krajeve, gdje bi do 17. februara radili nesmetano sa loptom i odigrali četiri test utakmice od ukupno deset. U Jagodićevoj bilježnici upisana su ukupno 42 treninga, ali u ovom trenutku ne zna hoće li biti i prvog u nedjelju u 12 časova.

"Nikada u dugogodišnjoj trenerskoj karijeri nije mi se desilo da tri dana prije početka priprema imam dogovorenu samo jednu prijateljsku utakmicu. Ovoga puta znam samo da igramo generalku sa Kozarom i ništa više. Sve ostalo je sporno", ističe Jagodić.

Odustati, kaže, neće, ali isto tako ne može dozvoliti da se neko igra sa njegovim ugledom.

"Imam nekih kombinacija i ponuda, ali je moj imperativ i dalje borba za prvo mjesto sa Jedinstvom. Imam važeći ugovor do kraja sezone. Ne bojim se ni toga što je odliv igrača veliki. Međutim, nikome neću dozvoliti da me potcjenjuje. Sebe neću dovesti u takvu situaciju. Samo jednom sam sebi dozvolio da budem bez angažmana godinu dana i vrlo dobro znam koliko mi je to naštetilo. Nikoga neću da prozivam i navodim kao krivca za novonastalu situaciju, ali moramo imati elementarne uslove, struju, vodu, grijanje. NK Jedinstvo je veliki klub sa tradicijom i svako ko se igra sa takvim klubom nije ozbiljan i normalan", zaključio je Jagodić.

Kriza u NK Jedinstvo uslijedila je nakon što, navodno, nije ispoštovan dogovor koji je bivši predsjednik Emir Mujadžić imao sa NK Jedinstvo i gradom Bihać, koji je trebalo da mu mjesečno isplaćuju ukupna potraživanja od 117.000 KM. Mujadžić je zbog toga aktivirao mjenicu, što je uzrokovalo blokadu računa, zatim dvije neisplaćene plate igračima, gašenje struje, vode i telefona klubu.