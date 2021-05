Jagodić: Zamislite kako je meni, bio sam dio Borca

Trener fudbalera Radnika Vlado Jagodić bio je vidno neraspoložen nakon utakmice protiv Sarajeva (3:0) budući da je porazom bijeljinski klub i zvanično ispao iz Premijer lige BiH.

"I prije meča sam rekao kako moramo pokušati nešto što Radnik nikad u istoriji nije napravio. Trebala nam je pobjeda u Sarajevo kako bi se spašavali u posljednjem kolu. Tri-četiri dobre šanse imali smo u prvom poluvremenu, ali nismo ih iskoristili. Sarajevo zaslužuje sve pohvale za današnju igru, pogotovo u drugom poluvremenu. Kolegi Uščupliću želim svu sreću", rekao je Jagodić na konferenciji za medije nakon meča.

Trener Radnika se potom osvrnuo na ispadanje Radnika iz lige.

"Nisam to očekivao. Šta da kažem, morate me shvatiti, izuzetno mi je teško. Čuo sam da je Borac pobijedio u Banjaluci, čestitam im titulu. Radnik je veliki klub, ovo se Radniku nije smjelo desiti. Mislim da ovo nije dobro ni za bh. fudbal. Možete misliti kako se ja sada osjećam. Bio sam dio Borca ove sezone i ponosan sam na to, kao što sam ponosan na titulu 2011. godine. Radnik je u prošlim vremenima mnogo propustio. Mislim da je ključna bila utakmica sa Slobodom", poručio je Jagodić.

Inače, Radnik će naredne godine igrati Prvu ligu Republike Srpske.