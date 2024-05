Jakirović i Ademi: Ovo je jedan od najslađih naslova u istoriji kluba

Ovo je jedan od najslađih naslova u istoriji kluba, poručili su trener Sergej Jakirović i kapiten Arijan Ademi, nakon što je Dinamo osvojio novi naslov šampiona Hrvatske.

Liderski dvojac maksimirske ekipe u slavljeničkoj atmosferi je izašao pred novinare nakon pobjede protiv Osijeka rezultatom 1:0 čime su plavi osigurali svoj 35. naslov prvaka u istoriji od čega 25. u Hrvatskoj nogometnoj ligi.

„Čestitam momčadi, stručnom stožeru, svima u klubu, navijačima i svima koji vole Dinamo. Mislim da je ovo jedan od najslađih naslova u Dinamovoj povijesti, svi znamo što se događalo, teško je to sažeti u nekoliko rečenica. Od dana kad sam došao u klub prošli smo puno toga, puno uspona i padova, ali nikad nismo odustajali, kao što i naš slogan kaže – nema predaje. Uvijek sam vjerovao u ovu momčad i u sve što smo radili. Kad smo ispali iz Europe onda smo malo više radili jer prije praktički nismo ni mogli. Drago mi je zbog igrača, kad se samo sjetim svih razgovora, neprospavanih noći, analiza sa željom da budemo bolji... U ovakvoj sezoni osvojiti naslov dva kola prije kraja je fantastično“, naglasio je trener Jakirović.

U sličnom je tonu govorio i kapetan Ademi:

„Trener je sve rekao, trebalo je izaći iz svega ovoga kao pobjednik i ovo mi je možda i najslađi naslov. Konkurencija nam je bježala, imali smo i dvije utakmice manje, kad se sjetim kako se sve vrtjelo...“, istakao je Ademi.

A istakli su i koji su im bili najteži trenuci u sezoni.

„Ako ćemo gledati HNL, najteži trenutak je bio poraz u Velikoj Gorici. Imam dva teška poraza jer tu je i onaj na otvaranju proljeća protiv Lokomotive u Maksimiru. Izgledalo je kao da me netko čekićem u glavu udario, ništa mi nije bilo jasno. Ali znam dobro što sam rekao sutradan, da se nećemo predavati, da ćemo pokušati sve da odigramo dobro. Što se tiče Europe, znam da brojite samo poraze, to mi je čak i normalno jer naše društvo, nažalost, počiva na negativi, jer nitko ne spominje da smo i pobjeđivali. Prošli smo grupu, a i kad smo izgubili protiv Ballkanija znam što se događalo i što sam htio napraviti... Kad sam prespavao ipak nisam nikamo htio otići i rekao sam da ću se boriti do kraja. Možemo secirati Spartu i PAOK, ali ispali smo protiv ozbiljnih momčadi. U Europi nemate pravo na loš dan, sve se kažnjava. Od naša tri cilja dosad smo ostvarili dva, to su izboreno proljeće u Europi i osvojen naslov prvaka. Ostao nam je Kup“, dodao je trener Jakirović na što se nadovezao maksimirski kapiten:

„Najteže mi je bilo nakon poraza protiv Lokomotive. Osjećali smo se spremni, došli na utakmicu i dobili po glavi. Nevjerojatno. I sad kad me netko pita ne znam kako smo izgubili. Osjećali smo se spremni i dosta moćni i prije te utakmice i na pripremama, ali to što se dogodilo u onih pet minuta u toj utakmici, teško je objasniti“, istakao je Ademi.

Veliku su ulogu odigrali i navijači.

„Pružali su nam veliku podršku bila je pozitiva, vjerovali smo i oni i mi da možemo izaći kao pobjednici“, dodao je Dinamov strateg koji je obukao majicu s likom preminuloga navijača, Mislava Vučetića Kureta.

„To je bio spontani potez, majicu mi je dao moj prijatelj, navijač. Vučetić je imao veliku ljubav prema Dinamu, to je najmanje što smo mogli napraviti. Zahvaljujem što su navijači cijelu sezonu bili uz nas, bodrili nas i kad nam nije išlo“, kazao je Jakirović.

Navijačima je, naravno, zahvalio i Dinamov kapiten.

„Bilo bi nam teško bez njihove podrške, u najtežim su trenucima bili uz nas, pogurali nas do naslova. Hvala im na tome i pozivam ih da nas dođu podržati i u finalu Kupa“, kazao je Ademi.

Neki su mediji, na sam dan utakmice protiv Osijeka, najavljivali rastanak Dinama i trenera Jakirovića.

„Što se mene tiče, oguglao sam na to. Kad sam tek došao u klub neke su me stvari čudile pa sam malo išao u povijest i spoznao da je modus operandi isti kad si trener Dinama. I to bez obzira tko sjedi na trenerskoj klupi, uvijek je modus operandi isti“, pojasnio je Dinamov strateg.

Nakon osvojenoga naslova proključale su emocije trenera Jakirovića, bile su vidljive i suze.

„Jako mi puno znači ovaj naslov, proživio sam ga dosta emotivno, pogotovo s obzirom na sve što se događalo zadnjih dana. Znam da je moja obitelj maksimalno uz mene od prvog dana, znam što je sve prošla od mog dolaska u Dinamo, to nije baš normalno... Zahvaljujem joj na potpori i ljubavi koju mi daje i ovu pobjedu posvećujem njoj“, kazao je Jakirović.

Kapetan Ademi nedavno je provukao da baš i nije zadovoljan svojom sezonom.

„Iskreno, nisam zadovoljan svojom sezonom, ali u svakoj utakmici dajem maksimum i želim pomoći. Morate shvatiti da ja nisam Bruno Petković pa da ću gurnuti loptu nekome kroz noge, zabiti u rašlje, nisam Mislav Oršić da stalno zabijam... Imao sam dosta zicera, a da sam ih zabio, forma bi bila odlična“, kaže Kapiten.

Na upit razmišlja li posvetiti se trenerskoj ulozi, kratko je uzvratio:

„Ne, ja još puno toga mogu dati u Dinamu, imam sad druge planove. A kasnije– da“, kaže kapiten.

