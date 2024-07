Jamal proslavio 17. rođendan i otkrio svoje želje

​Velika nada španskog fudbala, Lamin Jamal, ove je subote napunio 17 godina. A u nedjelju bi mogao dobiti najljepši poklon. Pobijedi li Španija selekciju Engleske, Jamal bi postao najmlađi igrač u istoriji s naslovom evropskog prvaka.

U nedjelju će se na "Olimpijskom stadionu" u Berlinu, pohrvati Španija i Engleska, a ulogu je naslov evropskog prvaka. Za ljepši i opušteniji uvod u tu utakmicu velikog značaja, pobrinuo se Lamin Jamal, koji je ove subote napunio 17 godina.

A dok se približava punoljetstvu, ovaj čudesni krilni fudbaler piše istoriju na turniru.

Osim što briljira na ovom takmičenju u Njemačkoj, Jamal iza sebe ima i jako dobru sezonu u Barseloni, u kojoj je postao jedan od ključnih igrača.

A te njegove prezentacije očito su zadivile i čelnike PSŽ-a, koji su bili spremni srušiti dosadašnji rekord od 222 milijuna evra uplaćenih za Nejmara. Za Jamala su ponudili 250 miliona evra, ali uprkos finansijskim problemima, Katalonci su tu ponudu odbili.

Imaju i valjan razlog, jer kada Jamalu za dvije godine počne vrijediti novi ugovor, jer tada će biti punoljetan, otkupna klauzula iznosiće milijardu evra.

Ali, Jamal se s time ne opterećuje. Ipak mu je tek 17 i njegove su misli puno prizemnije. Naravno, i želje skromnije.

Evo što je novinarima odgovorio kakav bi poklon htio.

"Rekao sam majci da ne želim nikakve poklone ako pobijedimo. Samo želim slaviti u Madridu sa svojim saigračima. To je sve. Moglo bi biti ludo. Svi bi poludjeli još na aerodromu, stigli bismo u nevjerovatnoj euforiji. Osvojiti Evropsko prvenstvo je nešto ludo što se nije dogodilo od 2012. godine", rekao je Jamal.

A kako Španija mora igrati da bi osvojila naslov?

"Moramo igrati kao što smo igrali prije, kao protiv Njemačke ili Francuske. Moramo biti svoji, imati loptu u svom posjedu i kontrolisati igru ​​u svakom trenutku. Mislim da smo najbolji u tome i ako to učinimo, niko nas ne može zaustaviti".

Pobijedi li Španija, Jamal bi postao najmlađi evropski prvak svih vremena i s tog mjesta bi skinuo bivšeg igrača Bajerna, Renata Sančesa, koji ovu laskavu titulu nosi od uspjeha Portugala na Evru 2016. godine u Francuskoj.

Uz Jamala, u nedjeljnom finalu od prve minute trebao zaigrati i iskusni Dani Karvahal, inače član velikog Barseloninog suparnika, madridskog Reala.

"Jako se dobro slažem s Laminom. Cijeli dan provodi s Nikom (op.a. Vilijamsom). On je odličan. Nekad nije ni svjestan toga što radi. Izađe kao da se igra s prijateljima u naselju i to njegovo samopouzdanje nam puno znači. On je igrač Barselone, ali želim mu sve najbolje. Moramo se brinuti o njemu, jer vrlo mladi igrači mogu dati puno. Mora biti strpljiv da bi obilježio jedan period", rekao je Karvahal.

Potom je dao jasan savjet svom mladom kolegi.

"Iskreno, on je jako dobar, ali moram ovo reći. Budući da je tako mlad, lako bi se mogao izgubiti ne bude li vodio računa o sebi i svom okruženju. Mora znati upravljati emocijama. Vjerujem da je već naučio kako se kontrolisati, i da će znati da izaći na kraj u situacijama koje ponekad fudbaleri ne očekuju, a opet se dogode", jasan je bio 15 godina stariji, iskusniji i mudriji Karvahal, prenosi "Tportal".

