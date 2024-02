Jandrić nakon žrijeba Kupa BiH: Imamo svoj cilj

U četvrtfinalnoj rundi Kupa BiH očekuju nas dva velika derbija sa ekipom Sarajeva. Svjesni smo svih kvaliteta protivnika ali mi imamo svoj cilj, poručio je Oliver Jandrić, sportski direktor Fudbalskog kluba Borac.

Banjalučani će voljom danas obavljenog žrijeba u prostorijama Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u četvrtfinalu najmasovnijeg takmičenja odmjeriti snage u dvomeču sa Sarajevom.

„Očekuje nas veliki derbi u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine. Svjesni smo svih kvaliteta našeg protivnika i znamo da nas čeka težak posao, ali mi imamo svoj cilj i naše kvalitete. Daćemo sve od sebe da se domognemo naredne runde takmičenja. Uvjeren sam da ćemo gledati dvije dobre utakmice, a na nama je da se što bolje spremimo, kad za to dođe vrijeme, i da pokušamo da ostvarimo ukupnu pobjedu u predstojećem dvomeču. Do tada, sav fokus je na premijerligaške utakmice sa Tuzla Sitijem i Veležom koje nas čekaju do prvog duela četvrtfinala Kupa BiH.“, rekao je Oliver Jandrić, sportski direktor FK Borac.

Prva utakmica na programu je 28. februara na Gradskom stadionu, a revanš nas čeka 14. marta u Sarajevu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.