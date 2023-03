Janković ima jasan cilj sa Kinom

Prošlog petka srpski trener Aleksandar Janković zvanično je postao selektor fudbalske reprezentacije Kine. Beograđanin ima jasan cilj sa "Zmajevim timom", plasman na Mundijal 2026. godine.

Bivši trener Crvene zvezde i pomoćnik Radomira Antića u vrijeme njegovog mandata na klupi reprezentacije Srbije već godinama radi u najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu, a kao kruna stigao je poziv da preuzme "A" selekciju.

Na konferenciji za medije na kojoj je promovisan, srpski stručnjak jasno je odredio njegov cilj sa reprezentacijom Kine, a to je plasman na predstojeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

"Moramo da postavimo jasan cilj, a to je da damo sve od sebe da se plasiramo na turnir 2026. godine. Kao član stručnog štaba Radomira Antića bio sam učesnik Mundijala u Južnoj Africi. Kada je on dobio crveni karton protiv Australije, predvodio sam srpskim tim na nekim mečevima. Sa 39 godina sam imao selektorsko iskustvo. Očekujem da mi to pomogne da selekciju Kine podignem na viši nivo", rekao je Janković.

Kina je do sada samo jednom učestvovala na Mundijalu, i to 2002. godine pod vođstvom legendarnog srpskog trenera, Bore Milutinovića.