Janković ostaje trener Borca

Igor Janković će i u nastavku BHT Premijer lige BiH biti trener FK Borac i naredne sedmice bi trebalo da potpiše ugovor, kada će mu i zvanično biti ukinut status vršioca dužnosti.

Janković je preuzeo ekipu u finišu prvog dijela sezone nakon smjene Zorana Milinkovića i u tri kola je sa ekipom osvojio četiri boda. Između ostalog, na Gradskom stadionu je pao Široki Brijeg i tom pobjedom Borac je ostao u igri za plasman u Ligu za prvaka. U posljednje vrijeme je bilo dosta priče da će Janković ostati na klupi "crveno-plavih" iako su se aktivno vodili pregovori sa Draganom Jovićem.

Jankoviću će sljedeće sedmice biti ukinut status vršioca dužnosti i mladi stručnjak će moći da nastavi sa planiranjem prelaznog roka. On je i do sada bio uključen u angažovanje igrača s obzirom na to da je na čelu sportskog sektora.

"Praktično smo se sve dogovorili. Ostale su još sitne pojedinosti. U nastavku sezone imaću dvostruku funkciju, jer ću pored trenera biti i direktor sportskog sektora", rekao je Janković.

Redove Banjalučana ove zime već su pojačali Stefan Dujaković, Mahir Karić, Armin Mahović i Danijel Majkić, dok su tim napustili Mahir Karić, Rio Suzuki, Boris Raspudić i Borislav Erić. Gradski stadion bi mogao da napusti i Goran Galešić, koji ima nekoliko inostranih ponuda. Čelnici Borca su aktivni u ovom prelaznom roku pa se kraju privode pregovori sa Pericom Ivetićem, koji bi uskoro mogao ponovo da zaduži crveno-plavi dres. Janković bi narednih dana trebalo da obavi razgovore i sa "otpisanima" Bojanom Puzigaćom, Milošem Đorđevićem i Ivanom Delićem i postoji mogućnost da neko od njih ostane u klubu.

Pripreme za nastavak sezone u bh. eliti Borac će početi 10. januara i treniraće u Banjaluci sve do 22. januara, za kada je planiran odlazak za slovenački Kopar. Ekspedicija Borca će se tamo zadržati do 3. februara. U Sloveniji će biti odigrano nekoliko utakmica, a prije toga bi 13. januara trebalo da odigraju meč sa Interom iz Zaprešića u Banjaluci. Borac će generalnu probu pred nastavak prvenstva imati 10. februara, kada će odmjeriti snage sa Metalegeom iz Jajca, članom Prve lige Federacije BiH. Proljetni dio prvenstva počinje 17. februara, a Borac će u okviru 19. kola igrati u Bijeljini protiv Radnika, jednog od direktnih konkurenta za plasman u Ligu za prvaka BiH. Borac osim ovog meča na proljeće očekuju dueli sa Krupom i Zrinjskim na Gradskom stadionu i gostovanje Slobodi u Tuzli.