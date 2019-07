"Jelen kup 2019" od 8. jula na Trgu Krajine

U Banjaluci je danas održana konferencija za medije uz druženje sa sportskim novinarima, a povodom predstojeće manifestacije „Jelen kup 2019“ koja se održava na Trgu Krajine od 08. jula, šestu godinu za redom.

Jelen kup se ove godine održava u čak 6 gradova Republike Srpske. Šampioni su već poznati na Palama, u Gradišci i Bijeljini, a pred nama su turniri u Banjoj Luci, Sokocu i Trebinju.

Jelen kup karakteriše preko 250 ekipa, 50.000 posjetilaca i više od 1.500 učesnika u ukupno šest gradova.

"Pored toga što nas ove brojke svrstavaju u sami vrh po masovnosti i posjećenosti, ovaj turnir ima višestruki značaj. Mi svake godine postavimo pred sebe društveno odgovorni cilj. Ove godine čemo zajedno sa sa pokroviteljima i učesnicima prikupljena sredstva tokom manifestacije iskoristiti za nabavku sportske opreme za štićenike JU Dom “Rada Vranješević” u Banjaluci. Kotizacija po ekipi, ove godine, iznosi simboličnih 30 KM i sva ta sredstva će biti usmjerena u ovu akciju” istako je Sergej Močević, predjednik Udruženja “Centar za edukaciju, omladinu i sport”, koja je organizator ove manifestacije.

Dodao je da “organizatori kroz Jelen kup žele da ožive duh uličnog fudbala kakav se nekada igrao u društvu, u naselju, ulici, i da pruže podjednaku šansu svim ljubiteljima ove najvažnije sporedne stvari na svijetu”.

“Fudbalski savez Republike Srpske podržava ovakav vid promocije ovog sporta, jer upravo na ulici su stasala neka od najvećih imena u svijetu fudbala” istakao je na pres konferenciji Goran Ćejić, generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske.

“Mi smo od prvog dana uz ove momke, zaista vjerujemo u kvalitet ovog turnira i zadovoljni smo što Jelen kup opstaje od 2014. godine. Organizatori će našu podršku imati i u narednim godinama", dodao je.

Jelen kup i Jelen pivo na najbolji način doprinose promociji fudbala. „Naš brend Jelen pivo već tradicionalno podržava promociju sporta, a naročito fudbala, kao što znate ponosni smo sponzor fudbalske reprezentacije Srbije. Jednostavno, fudbal i pivo su oduvijek bili savršen spoj“ rekao je Goran Mišić, menadžer za Core brendove u kompaniji Moloson Coors BH. Mišić je dodao: “posebno nam je interasantan i društveno odogovorni karakter ove manifestacije i želim da naglasim da će naša kompanija i u budućnosti nastaviti da pruža podršku društveno odgovornim projektima u našoj lokalnoj zajednici”.

Generalni pokrovitelj manifestacije je Jelen pivo, a partner Williams sportske kladionice, koje će i ove godine finansirati učešće na narednim turnirma pobjedničkoj ekipi iz Banje Luke.

Prijave ekipa za sve kategorije se vrše putem sajta www.jelenkup.ba ili na promo štandu koji je postavljen na Trgu Krajine u Banjaluci svaki dan do 06. jula u periodu od 17:00 do 22:00. Turnir počinje 08. jula i traje sve do 14. jula kada nas očekuje finale Jelen kup-a u Banjaluci.

Pobjedničku ekipu očekuje nagrada od 3.000 KM, a sve posjetioce bogat sadržaj uz brojne nagradne igre.