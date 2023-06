Jermenija preskočila Hrvatsku na tabeli

Fudbaleri Jermenije stigli su do druge uzastopne pobjede u kvalifikacijama za EURO 2024 u grupi D, i time preskočili Hrvatsku na tabeli.

Jermeni su u petak s 4:2 srušili u gostima Velšane, a u ponedjeljak su u Erevanu slavili protiv Latvije s 2:1 golom u 91. minuti iz penala.

Defanzivac moskovske Lokomotive Najair Tikizjan je u 35. minuti doveo Jermence u vođstvo, ali Latvijci su izjednačili golom Roberta Savanijeksa u 67. minuti.

Armenia 2:1 Latvia! Well done, boys!!! Top of the standings in Group D!#Euro2024Qualifiers #Armenia pic.twitter.com/vOod2exTko