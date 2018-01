Jero i Figo: BiH može da parira svakome u Evropi

Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, poslije današnjeg žrijeba UEFA Lige nacija u Lozani družio se s nekadašnjim saigračima iz Real Madrida i Barselone, Fernandom Jerom i Luisom Figom, koji su istakli da reprezentacija BiH može da parira svakom timu u Evropi.

Pričali su o pojedinim uspomenama koje ih vežu, ali i o fudbalskoj reprezentaciji BiH, čiji je Prosinečki selektor od 4. januara ove godine.

I Jero i Figo smatraju da BiH u Ligi nacija ima priliku da završi kao prva u grupi u konkurenciji Austrije i Sjeverne Irske, te tako izbori nastup u Ligi "A".

"Obojica vjeruju da BiH posjeduje kvalitetan tim koji može da parira gotovo svakoj reprezentaciji u Evropi, te da se možemo i trebamo plasirati i na EURO 2020", rekao je Prosinečki za agenciju Anadolija.

Voljom današnjeg žrijeba fudbalska reprezentacija BiH (na 38. mjestu FIFA rang liste) u UEFA Ligi nacija "B", odnosno njenoj grupi "3" igraće protiv Austrije (29.) i Sjeverne Irske (25.).

Utakmice prvog kola u svim grupama Lige nacija igraće se od 6. do 8. decembra ove godine. Pobjednici grupa "B", "C" i "D" izboriće nastup u višem rangu za takmičenja nakon ljeta 2020. godine, dok će posljednjeplasirani timovi iz grupa Lige "A", "B" i "C" ispasti u niži.

Istovremeno prvoplasirani timovi iz grupa, ukoliko to ne učine kroz kvalifikacije, izboriće nastup u baražu za EURO 2020. koji će se igrati u martu iste godine.

I na narednom EURO 2020 nastupiće 24 repreznetacije, njih 20 koje izbore plasman kroz kvalifikacije (po dva prvoplasirana tima iz deset grupa), te četiri iz baraža Lige nacija.

Finalni turniru elitne Lige "A" na kojem će nastupiti pobjednici četiri grupe igraće se od 5. do 9. juna 2019. godine, poslije kojeg će biti poznat prvi osvajač trofeja u premijernoj sezoni novog UEFA takmičenja.

Domaćina finalnog turnira odrediće Izvršni odbor Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) u decembru ove godine. Biće to jedna od zemalja reprezentacija učenika Fajnal Fora.