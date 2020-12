Jesen u znaku Sarajeva, spuštena zavjesa na prvi dio Premijer lige BiH

Iza nas je jesenji dio M:tel Premijer lige BiH, u kojem smo vidjeli dominaciju Sarajeva. U prvih 19 kola postignuto je ukupno 300 pogodaka, a trenutno su najefikasniji Nemanja Bilbija (Zrinjski) i Benjamin Tatar (Sarajevo) sa po 10 golova.

Kako stvari stoje, samo čudo može da spriječi Sarajevo da ne dođe do treće šampionske krune u nizu. Nakon jesenjeg dijela ubjedljivo su prvi sa devet bodova više od prvog pratioca Željezničara. Osim toga, jedini su klub koji niti jednom nije poražen ove jeseni. Tu nije kraj. Jedini su tim koji nije doživio niti jedan poraz u 2020. godini u domaćim takmičenjima. Kada se sve to uzme u obzir, ostali klubovi imaju veoma male šanse da na kraju sezone budu ispred njih. Četa trenera Vinka Marinovića najefikasniji je tim šampionata sa 40 pogodaka, a ujedno i tim koji je primio najmanje golova - 16. Prve zvijezde tima svakako su Tatar, koji je uz 10 golova dodao i pet asistencija, kao i Amar Rahmanović, koji ima po šest pogodaka i asistencija nakon prvog dijela sezone. Ne treba zaboraviti ni sjajnog i mladog golmana Vladana Kovačevića, koji je branio u 20 utakmica u svim takmičenjima ove jeseni i u osam nije primio niti jedan pogodak. Dodajmo i to da je Sarajevo prošle godine nakon 19 kola imalo 36 bodova, a sada ima devet više (45 - 13 pobjeda i šest remija).

Ostali klubovi iza Sarajeva su izjednačeni pa je sigurno da nas očekuje velika borba za plasman u Evropu naredne sezone. Drugoplasirani Željezničar ima 36 bodova, a šesti Zrinjski ima 32. Između njih se nalaze Široki Brijeg (34), Velež (33) i Borac (32) i to su vjerovatno klubovi koji će se do kraja sezone boriti za mjesta koja vode u UEFA Konferencijsku ligu.

U jesenjem dijelu sezone klubovi su postigli 300 pogodaka na 114 utakmica, što daje prosjek od 2,63 po meču. Trenutno su najbolji strijelci Biblija i Tatar sa pomenutih 10 pogodaka, a odmah iza njih je tandem Veleža Fejsal Mulić i Obren Cvijanović koji su postigli po devet pogodaka. Upravo ponajviše zbog pomenutog tandema za tim iz Mostara možemo da kažemo da je jedno od najprijatnijih iznenađenja prvenstva. Velež je trenutno četvrti na tabeli i kada uporedimo sa prošlom sezonom "rođeni" imaju osam bodova nakon istog broja odigranih utakmica.

Sada slijedi pauza od dva i po mjeseca jer nastavak prvenstva zakazan je za 27. februar. Već u prvom kolu u nastavku sezone gledaćemo vječiti derbi jer će na "Grbavici" snage odmjeriti Željezničar i Sarajevo, koji možda može da riješi i pitanje šampiona iako će poslije toga biti odigrano još 13 kola.