Jeziva povreda mladog golmana Votforda

Mladi golman Votforda Pontus Dalberg doživio je jezivu povredu na treningu.

Nesretnog golmana je saigrač udario koljenom u čelo i bukvalno mu napravio rupu na glavi.

Bivši golman Mančestera i engleske reprezentacije Ben Foster objavio je uznemirujući video na kojem se može vidjeti jeziva povreda 19-godišnjaka, prenosi "Avaz.ba".

"Uznemirujući sadržaj. Ovo se dogodilo našem mladom golmanu na treningu u nedjelju ujutru. Dobio je koljeno u čelo, ali odmah je želio da trenira", napisao je Foster, inače prvi golman Votforda.

GRAPHIC CONTENT ALERT !! So this happened to our young GK @pontusdahlberg in training on Sunday morning!!! Took a knee to the forehead and genuinely wanted to just get up and walk it off pic.twitter.com/8mC1xEH0A5