Jirži Jarošik za "Nezavisne": Mančester mora da bude strpljiv sa Murinjom

Jirži Jarošik je skoro 20 godina igrao fudbal na visokom nivou prije nego što je 2015. rekao dosta. Trofeje je osvajao u četiri različite zemlje, a sada isto želi da radi i kao trener. U razgovoru za "Nezavisne" je istakao da mu je jedan od najdražih saigrača Elvir Rahimić, sa kojim je igrao u CSKA, kao i to da je više od godinu dana nakon penzionisanja bio u psihičkoj krizi.

San većine fudbalera iz Češke je da nosi dres dva praška tima - Sparte ili Slavije. Jarošik je sanjao samo o Sparti, čiji je član na kraju bio sedam godina. Za to vrijeme je osvojio šest titula prvaka i bio je jedan od nosilaca igre. Karijeru je dalje gradio u CSKA, Čelsiju i Seltiku, gdje je takođe osvajao trofeje, a igrao je još za Birmingem, Krila Sovjetov, Saragosu i na kraju je završio u Alavešu. Prije nepune tri godine je okačio kopačke o klin i tada su nekako počeli i problemi sa depresijom.

"Vrijeme brzo prolazi. Sve je prošlo dok udariš dlan od dlan. Nisam ni sada prestar (40 godina), ali bih volio da opet imam 25 opet (smijeh). Imao sam velikih problema nakon što sam završio karijeru. Mislio sam da ću igrati fudbal cijeli život (smijeh). Nakon što sam se povukao, došli su veoma teški dani. Sve sam izgurao uz porodicu. Imam dvije kćerkice, koje su mi mnogo pomogle. Godinu sam se borio sa tim. Fudbal mi je bio sve i igrao sam od pete godine. To je život. Imam 40 i završio sam sa 37 i po, uvijek sam mislio mogu da igram još, još i još (smijeh)", rekao je Jarošik, koji je sada pomoćni trener u Liberecu:

"Počeo sam nešto novo. Naravno, bio sam srećan jer gdje god sam igrao bilo mi je lijepo. Uživao sam. Mnogima je teško da prebace iz igračke u trenersku ulogu. Mnogo je lakše biti fudbaler. Volim fudbal i drago mi je da sam mu i dalje ostao tako blizu."

U Spartu je došao sa 13 godina i šest godina poslije bio je član prvog tima. Sve je išlo sjajno za Jarošika i ekipu koja je osvojila šest titula prvaka sa njim. Sjajne igre naplatio je transferom u CSKA, a zatim i u superbogati Čelsi, gdje je menadžer Žoze Murinjo pravio paklenu ekipu koja će nakon 50 godina čekanja "plavcima" donijeti titulu prvaka Engleske.

"Kao mali sam uvijek sanjao da igram za Spartu. Svi najbolji igrači su godinama igrali za Spartu. Zatim sam otišao u Rusiju i osvojio titulu sa CSKA. Tada sam bio već formiran fudbaler i bio sam vođa tima. Titula sa Čelsijem je bila specijalna za sve, kako za klub, tako i za mene, iako nisam igrao mnogo. Četvrtu titulu u četiri zemlje sam osvojio sa Seltikom, koji ima sjajne navijače, možda i najbolje na svijetu", izjavio je Čeh.

Tokom karijere ga je pratilo dosta igrača sa prostora bivše Jugoslavije. Igrao je sa Ivicom Olićem, Milošem Krasićem, Matejom Kežmanom, ali posebno izdvaja Rahimića, bivšeg reprezentativca BiH, a sada člana stručnog štaba "zmajeva".

"Rahimić je veoma druželjubiv i nevjerovatan profesionalac. Uvijek je bio tu za mene kada mi je bila potrebna pomoć. Ponosan sam što mogu da kažem da smo prijatelji. Odličan čovjek i fudbaler. U CSKA ga svi vole. Nije bio velika zvijezda na terenu. Ali je veliki borac i zato ga svi vole", rekao je Jarošik.

Kruna karijere došla je u zimu 2005. kada ga je kupio Čelsi na insistiranje Murinja, koji ga je želio još dok je vodio Porto. Jarošik ima samo najbolje mišljenje o Portugalcu koji sada sa klupe vodi Mančester junajted.

"Kada je vodio Porto i kada sam igrao za Spartu, igrali smo u Ligi šampiona. Postigao sam gol i odigrao odlično i od tog trenutka mi je stavio do znanja da me želi u ekipi. Kada sam bio u CSKA, protiv Čelsija sam odigrao odlično i poslije toga me pozvao. On je poseban. Ima dva lica, ali što se tiče odnosa prema igračima, on je fantastičan. Ako vam kaže da nešto morate da uradite na terenu, onda to i morate, ako ga ne slušate, onda imate problem. Nisam siguran da su fudbaleri u Mančesteru sada tog kvaliteta kao onda u Čelsiju. Treba mu vremena da napravi ekipu. Potrebno je vrijeme i navijači moraju da imaju strpljenja", izjavio je on.

O jačini Čelsija u to vrijeme je suvišno trošiti riječi. Dres "plavaca" su nosili Petr Čeh, Džon Teri, Frenk Lampard, Didije Drogba, Rikardo Karvaljo, Klod Makelele, Arjen Roben... U takvoj konkurenciji Jarošik se nije mnogo naigrao.

"To je bio poseban period za Čelsi. Igrali su najbolji igrači iz Evrope. Mene nisu platili kao mnoge druge i nisam bio takva zvijezda. Bio sam zvijezda u Rusiji, ali to u Engleskoj nije bitno. Lampard i Makelele su bili bolji od mene i bilo je teško doći do minutaže. Ipak, prelazak u Čelsi nije bila loša odluka. Bio sam srećan u CSKA, ali kada vas nazove neko iz kluba kakav je Čelsi, teško je reći ne."

Bio je član sjajne generacije reprezentacije Češke koju su između ostalog činili Pavel Nedved, Karel Poborski, Vladimir Šmicer, Milan Baroš, Jan Koler...

"Ta generacije je bila specijalna. Mi smo mala zemlja i za takvu generaciju moramo da čekamo 50 godina. Igrači su igrali u najvećim klubovima u Evropi i bili su vođe ekipa. Sada nemamo takve igrače. Imamo dosta novih sportova i nije situacija kao prije kada su svi igrali fudbal. Danas mladi ljudi toliko ne vole sport", kazao je on.

Kao što je rečeno, igrao je rame uz rame sa mnogim vrhunskim igračima, ali i protiv njih. Iako ističe da je odluka teška, izabrao je idealnog saigrača, ali i najtežeg protivnika.

"Igrao sam za Čelsi pa možemo da nabrajmo do jutra (smijeh). Za mene je veoma bitno da budete dobra osoba. Upravo zbog toga Teri je sigurno najbolji saigrač kojeg sam imao. Bio je odličan kapiten i to ne samo na terenu", rekao je i zaključio:

"Teško je reći koji je najteži protivnik kada svake godine igrate Ligu šampiona protiv ekipa kao što su Milan, Real Madrid, Barselona... Ako bih morao da se odlučim, onda bih izdvojio Đenara Gatuza. On je bio kao pas (smijeh). Bio je jak i 'grizao' je na terenu. Nije bio velika zvijezda, ali je bio veoma važan za ekipu."

Trenerski san

Jirži Jarošik sada kao trener ima san da vodi jednu od ekipa u kojoj je osvajao trofeje kao igrač.

"To bi bilo odlično, ali najbitnije mi je da ostanem u fudbalu. Da radim sa mladim ljudima i da ima pomažem. Ono što mogu da kažem jeste da je fudbal moj život. Sa Liberecom se borimo za Evropu. Liberec se uvijek bori za najviša mjesta. Igraju dobar fudbal i zato sam ih izabrao", rekao je Jarošik.

Dobra liga

Prvenstvo Češke broji 16 klubova, što je, po mišljenju Jiržija Jarošika, previše, ali ipak smatra da je liga kvalitetna.

"Češka liga je specijalna. Ipak, mislim da imamo previše timova jer smo mala zemlja i dosta je 10 ili 12 klubova. To bi bilo dobro za klubove poput Sparte, Slavije i Plzenja jer bi igrali mnogo više jačih utakmica tokom sezone, ali bi bilo dobro i za reprezentaciju. Bez obzira na to, imamo dobru ligu", kazao je Jarošik.