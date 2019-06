"Johanson je htio da Jugoslavija igra Euro '92"

Legendarni predsjednik UEFA Lenart Johanson preminuo je u 80. godini života.

Mnogi u Srbiji misle da je Johanson bio krivac što je fudbalska reprezentacija već okrnjene Jugoslavije izbačena sa Evropskog prvenstva 1992. – koje će kasnije osvojiti "zamjena", Danska.

Den Tana je posvjedočio drugačije.

"Deset puta mi je rekao da mu je najteža odluka u životu bila kad je morao Jugoslaviju da izbaci sa Evropskog prvenstva 1992. To nije bila fudbalska odluka, nego odluka Ujedinjenih nacija, politička, i vlada mu je naložila da to uradi. Zvao me je da mi to javi pre nego što je iko drugi saznao. Istu noć sam zvao Miljana i Batu da im kažem da smo izbačeni", ispričao je Den Tana.

"Pored Lenarta, protiv toga su bili i Egidijus Braun koji je bio predsjednik Fudbalskog saveza Njemačke, Berd Miličip koji je bio predsjednik FS Engleske, i Šenez koji je bio predsjednik FS Turske, i svi potpredsednici UEFA. Svi oni su imali najveći respekt za jugoslovenski fudbal. Sve su uradili da nam pomognu u tim najtežim danima, ali nisu mogli jer su to bile političke odluke.

Legendarni Den Tana je u velikom intervju za Kurir u vrijeme posljednjeg Mundijala rekao, da je FS Jugoslavije pokušao da na prečac iznenadi UEFU i izbjegne eliminaciju.

"Miljan Miljanić i Bata Bulatović su mislili da ako ranije stignu u Švedsku niko neće da ih vrati. Trik nije uspeo. Vraćeni smo, a Danci su otišli i uzeli titulu. Mnogo puta sam ljudima iz njihovog Saveza rekao da treba da nam daju bar milion evra od nagrade. Obećali su, ali do danas to to nije ispunjeno", rekao je Den Tana.