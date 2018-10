Još tri žene optužuju Ronalda za silovanje

Kristijano Ronaldo je u sve većim problemima. Nakon novog otvaranja istrage povodom optužbi Amerikanke Kathrin Majorge da ju je Portugalac silovao 2009. godine u Las Vegasu, njenom advokatu Lesliju Stovalu navodno su se javile još tri žene koje tvrde isto to.

"Prije nekoliko dana sam dobio poziv od jedne žene koja tvrdi da ju je Ronaldo silovao. Sada pratim cijelu situaciju kako bih mogao potvrditi njezine navode", otkriva Stoval, a prenosi Daily Mail.

Jedna od žena koje su se javile rekla je da je ju je Ronaldo silovao nakon jedne zabave, druga se žalila i na povrede, a treća tvrdi kako je morala potpisati ugovor o šutnji za novac.

"Teško je otkriti identitete tih žena, ali sam sve prijavio policiji", naglasio je Stoval.

