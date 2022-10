Jovan Mijatović nova "devetka" Zvezde

Mladi i talentovani fudbaler Crvene zvezde Jovan Mijatović (17) prekomandovan je u prvi tim crveno-bijelih i zadužio je dres sa brojem devet, saopštio je danas klub iz Ljutice Bogdana.

Mijatović je iskustvo u seniorskom fudbalu već stekao nastupajući za Grafičar.

"Velika je čast i privilegija dobiti poziv za prvi tim sa svega 17 godina. Zvezdino sam dete, ovde sam od petlića i znam koji su zahtevi kluba. Na meni je da nastavim da radim još više, da slušam starije i kada dobijem sansu da dam sve od sebe da ostavim što bolji utisak. Prija mi i ''devetka'' na leđima, ne smatram da je to dodatni pritisak, već samo znak da u klubu veruju u moj talenat. Zahvalio bih se i Marku Nediću, kao i Grafičaru, jer su me partije u dresu Zvezdine filijale preporučile za prvi tim. Naravno, zahvalnost i svim trenerima iz Omladinske škole sa kojima sam imao priliku da sarađujem, jer sam od svakog naučio nešto. Sledeći cilj je da debitujem za Crvenu zvezdu, potom i da postignem gol, otrčim do severa, pa zaigram u derbiju, Evropi, sve po redu", izjavio je Mijatović za zvanični sajt FK Crvena zvezda.

Omladinski reprezentativac Srbije rođen je u Beogradu 2005. godine i čitav juniorski staž proveo je u Crvenoj zvezdi.

Mijatović se nedavno istakao golom "makazicama" u derbiju omladinske Superlige Srbije u kom je Crvena zvezda poražena od Partizana sa 3:1.