Jovančić: Ishitreno sam reagovao, Nejmar je ispao vrlo korektan

Fudbaler Crvene zvezde Dušan Jovančić rekao je da svi treba da budu zadovoljni učinkom u Ligi šampiona.

Jovančić je dodao i da je njegova ekipa pokazala da može da parira najboljim timovima.

"Svi treba da budemo zadovoljni učinkom u Evropi. Osvojili smo četiri boda u ovako jakoj grupi, to zaista nije malo. Pokazali smo na terenu da možemo da se nosimo sa nekim od najboljih evropskih timova. Verujem da je Pari Sen Žermen glavni konkurent za osvajanje Lige šampiona ove sezone. Drago mi je da smo mogli da vidimo gde se nalazimo u odnosu na tri izvanredne evrpske ekipe. Momci su se na svakoj utakmici borili, svi smo dali poslednji atom snage da usrećimo naše navijače", rekao je Jovančić.

Zvezda je učešće u Ligi šampiona završila sa četiri boda, a u posljednjem kolu Grupe C poražena je od Pari Sen Žermena u Beogradu rezultatom 4:1.

"U prvom poluvremenu protivnik je bio dominantan. Mi smo pokazali veliku želju, trudili smo se, ali svaki put kada bismo se malo više otvorili oni bi to iskoristili kroz kontranapade. Drugi deo igre bio je mnogo bolji za nas, ušli smo agresivnije, dali smo gol na vreme, napadali smo. Imao sam i ja odličnu priliku glavom, možda bi sve bilo drugačije da je ta lopta ušla u gol, ali to je sada prošlost. Kada sve sagledamo, možemo biti zadovoljni svojim izdanjem", kazao je Jovančić.

U jednom trenutku je imao i malu raspravu sa Nejmarom.

"Nije se desilo ništa posebno. Malo sam ishitreno reagovao, ali je on ispao vrlo korektan i brzo smo to rešili. Nije trebalo tako da reagujem, on je mene malo gurnuo, pa sam ja njega, ali nikakav problem nije ispao".

Posebno je pohvalio atmosferu na stadionu "Rajko Mitić".

"Atmosfera je bila fenomenalna, kakva je uvek na Marakani. Svima nam je žao što smo poklekli na našem stadionu. Zahvalio bih navijačima na svemu što su uradili za nas. Verujem da će mnogi igrači zauvek pamtiti ove utakmice po neverovatnoj podršci i prelepom ambijentu koji su napravili zvezdaši", naveo je Jovančić.

Crvena zvezda će posljednju utakmicu u prvom dijelu sezone igrati u subotu, kada će od 15.00 gostovati Čukaričkom na Banovom brdu u 21. kolu Superlige Srbije.