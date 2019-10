"Jović je više smetao nego što je doprinosio"

Luka Jović ponovo nije imao zapažen utisak, te će željeti da što prije zaboravi meč protiv Majorke.

Jović je treći put u kratkoj karijeri u Real Madridu dobio priliku da bude starter, ali je opet razočarao.

On je na terenu proveo 66 minuta, ali tokom njih nije imao nijednu priliku ni da potencijalno ugrozi gol Majorke. Lošu igru sprskog golgetera propratili su specijalizovani fudbalski portali.

"Luka Jović često nije dobijao priliku od Zinedina Zidana, ali je imao šansu da impresionira ovim startom. Ipak, on se mučio da ostvari bilo kakav učinak čak i kada je oslabila odbrana Majorke", navodi se na portalu "Goal.com".

Ni španska Marka nije bila bolja u ocjeni povremenog reprezentativca Srbije, koji nije šutnuo ni jednom na gol protivnika i za 66 minuta samo 25 puta pipnuo loptu.

"Jedva da je viđen u kaznenom prostoru protivnika. Bez lopte nije dovoljno često tražio prostor. Prošlo je 63 dana otkad je debitovao za Madriđane i i dalje čeka na gol, a postizanju istog nije bilo traga u ovom meču", navodi se.

Novinar Marke Havijer Siles kratko je opisao učinak fudbalera "kraljevskog kluba" u meču protiv Majorke, a Joviću je posvetio jednu rečenicu.

"Jović je uglavnom je više smetao nego što je doprinosio i stvarao".

0 - Against Mallorca, Luka Jovic failed to register a single shot and a single touch in the oppositte box. Disconnection. pic.twitter.com/tEjYLLTPz4