Jović zbog roštiljanja na udaru španskih medija

Fudbaler Real Madrida Luka Jović je na udaru medija u Španiji a ovoga puta razlog je fotografija sa roštiljanja koju je objavio na Instagramu.

Španski list AS je objavio da je objavom fotografije na kojoj se vidi kako sa prijateljima priprema roštilj izazvao bijes u Realu jer je u tom trenutku trebalo da se oporavlja od povrede stopala. Ovo nije prvi prekršaj Jovića pošto je ranije prekršio mjere izolacije, a onda se u Srbiji povrijedio i nije mogao da se pridruži ekipi na treninzima.

Španski mediji navode da se Jović tokom roštiljanja nije pridržavo ni pravila koja propisuju držanje distance.

Luka Jović je nakon što je dospio u žižu javnosti fotografiju izbrisao sa Instagrama.

“Ono što Jović možda jeste prekršio je protokol La Lige. Prema tom dokumentu, osim toga što je igračima određeno da ne mogu da napuštaju domove osim ako nije zbog sporta, fudbalerima je preporučeno da se ne dovode u kontakt sa ljudima sa kojima ne žive. Dakle, roštiljanje nije u skladu sa onim što u tom protokolu stoji”, prenosi španski list, uz napomenu da i dalje treba držati distancu od dva metra”, objavio je “Mundo Deportivo” a prenio Sport klub.

