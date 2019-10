Junajted gostuje u Beogradu, Partizan igra za svoj gušt

Pred fudbalerima Partizana sutra je najteži izazov u dosadašnjem dijelu sezone jer im u okviru 3. kola Lige Evrope u goste stiže slavni Mančester junajted.

Sreća u nesreći Partizana je što današnja ekipa "crvenih đavola" nije ni blizu onim nekadašnjim generacijama, ali i dalje je u pitanju klub koji i kada igra najlošiji fudbal spada u apsolutne favorite kada sa druge strane ima neku od ekipa iz ex-Yu liga.

Koliko je svjetlosnih godina engleski fudbal ispred srpskog na svojoj koži je nažalost osjetio Partizanov vječiti rival Crvena zvezda (debakl od Totenhema 0:5). Zna to vrlo dobro i trener Partizana Savo Milošević, koji ima iskustvo igranja na Ostrvu, pa nije ni pokušao da uoči ovog susreta bilo šta prognozira.

"Verujem da možemo da očekujemo maksimum od Partizana svih 90 minuta. To smo već pokazali u prethodnom periodu. Videćemo koliko će to biti dovoljno. Ne možemo predvideti snagu i ekipu Mančestera, ali dužni smo da damo svoj maksimum. Kada sam došao, ideja mi je bila da Partizan približim evropskim ekipama. Mislim da je Partizan pokazao napredak u tim evropskim utakmicama. Sutra je prilika da još jednom vidimo koliko smo se približili evropskom klubovima. Ako u tome uspemo, to će biti veća pobeda i od tri boda", rekao je Milošević i dodao:

"Posle 53 godine imamo priliku da igramo protiv Junajteda. To je praznik fudbala. Ovo je prilika da izmerimo koliko vredimo. Igranje u Evropi donosi mnogo. Treba da nam bude čast i zadovoljstvo što igramo s njima", rekao je Milošević.

Meč u Beogradu pratiće i legendarni ser Aleks Ferguson, koji je Savu savjetovao da se bavi trenerskim poslom.

"Velika je čast što Ferguson dolazi da gleda utakmicu, u godinama je kad ne ide ni na sve utakmice Junajteda. Privilegovani smo što ćemo ga videti na utakmici. Nadam se da će videti dobru ekipu Partizana. Imamo i nekoliko mladih igrača koje možemo ne da ponudimo, već da predstavimo sutra na utakmici. Nema mnogo takvih igrača u Evropi. Velika čast i privilegija je što sam s njim sarađivao u UEFA. Jedno od najdragocenijih iskustava u životu", rekao je Milošević, koji je upitan i šta će Fergusonu da pokaže i preporuči u Beogradu.

"Ima mnogo stvari koje mogu da preporučim, ali kao i za svakog Škota jedan dobar alkohol", našalio se Milošević.