Junajted se spasio bruke: Jedva na penale protiv Koventrija za finale FA kupa

Fudbaleri Mančester junajteda uspjeli su da se sačuvaju bruke, pošto su i pored vođstva od 3-0, uspjeli nekako na penale da dobiju Konvetri i prođu u finale FA kupa.

Na poluvrijeme se otišlo sa 2:0, nedugo pri početku prvo poluvremena bilo je 3:0 i kada su svi misli da je sve završeno uslijedio je šok. Desilo se nešto što najbolje opisuje ovu sezonu “Crvenih đavola”.

Pad koncentracije, “šlampavost” u odbrani, nedostatak želje i borbe na terenu - sve to dovede vas u situaciju da se protiv niželigaša “čupate”. Na trenutak je čak i izgledalo da sunce nad Mančesterom, bar onim crvenim dijelom, neće sijati kada je u 120 minuti Koventri poveo, ali je VAR spasao Junajted kada je na ponovljenom snimku pokazan ofsajd.

Tim ofsajdom se otišlo i na penale. Kazemiro je otvorio seriju i nije ju započeo kako treba, jer poprilično nonšalantno šutirao te je njegov udarac lako odbranjen.

Ali uspio je Mančester ipak da prođe dalje, Onana je jedan skinuo, jedan je otišao preko gola, a Hojlund je svoj odlučujući zabio te time odveo svoj klub na megdan Mančester sitiju u finale FA kupa.

Rasmus Højlund scores in the shootout to send @ManUtd to the 2024 #EmiratesFACup Final pic.twitter.com/lsCuj80DTK