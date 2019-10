Junajtedov fudbaler se nije vidio od dječaka kojeg je izveo na teren

Mančester Junajted kiksao je u utakmici 2. kola Lige Evrope na gostovanju kod holandskog AZ Alkmara i odigrao 0:0, a najzanimljiviji detalj nakon utakmice ostala je jedna scena sa samog početka.

U centru pažnje bio je veznjak Junajteda, Danijel Džejms.

Naime, kako je običaj da s igračima na teren izlaze i djeca u jednom trenutku prenosa mogao se vidjeti kadar u kojem se od dječaka kojeg je Džejms izveo na teren, ne vidi sam fudbaler Junajteda.

Fotografije su odmah postale viralni hit, prenosi "Index.hr".

Junajted je u prvom kolu uz dosta muke savladao Astanu sa 1:0, dok je Alkmar izvukao remi u Beogradu protiv Partizana odigravši 2:2 pa se sada Junajted i dalje nalazi u nešto boljoj situaciji od Holanđana.

He can barely see over the child they paired him up with (via @brfootball) pic.twitter.com/3I7h2zJW1k