Junaka Nizozemske se odrekli u domovini

Denzel Damfris je prije Evropskog prvenstva bio poznat ljubiteljima fudbala kao kapiten PSV-a iz Ajndhovena koji je često bio u sjenci Ajakasa posljednjih godina.

Sa te strane, za širu publiku je desni spoljni igrač reprezentacije Nizozemske pravo otkrovenje, ne samo zbog stila igre, već i same statistike.

U prve tri utakmice postigao je dva gola (od čega jedan za pobjedu protiv Ukrajine) i jedan namjestio, dok je u 3. kolu protiv Sjeverne Makedonije dobio poštedu i odigrao samo poluvrijeme.

Damfris ima otkupnu klauzulu od samo 15.000.000 evra i nastaće prava pomama za njim poslije EP, a to tada je isplivala zanimljiva priča o njegovoj zemlji porijekla – Arubi.

Rođen je u Roterdamu, ali porijeklo vuče sa Arube, karipskog ostrva koji je dio Kraljevine Holandije, ali ima svoja obeležja državnosti.

Jedno od njih je i fudbalska reprezentacija, koja je željela da učini sve da Damfris bude njena glavna zvijezda, ali on nije želio to da prihvati i zbog toga je proglašen za izdajnika.

On je prije sedam godina, kao član nižerazrednog Barendrehta odigrao dvije nezvanične utakmice za tu selekciju i postigao jedan gol, ali poslije toga je imao samo jedan cilj.

"Tada sam ga pitao da ostane da igra za nas i zvanične mečeve, ali on mi je odgovorio da ne želi jer čeka poziv Nizozemske. Na to smo se svi nasmijali, jer tada je bio klinac koji je igrao za amatere, ali on je bio ozbiljan", prisjeća se tadašnji selektor Arube Đovani Franken, danas pomoćni trener ADO Den Haga.

Strpljenje se isplatilo, ali ga na Arubi ismijavaju.

"Aruba je ponosan otok i zato su ga zbog toga odmah otpisali kao izdajnika. Ljutnja prema Denzelu rasla je kako je postajao sve poznatiji, da bi kulminirala sada, kada je zvijezda EP i želja najvećih klubova. Damfris je zvijezda televizijskih kanala na Arubi, ali tako što ga sprdaju i ismijavaju. Međutim, morate ih shvatiti. Zamislite kako bi Holanđani reagovali da Frenki de Jong nakon debija za 'lale' odluči da će igrati za Belgiju? Pokušao sam da nagovorom Damfrisa da ostane reprezentativac Arube. Govorio sam mu: 'Denzele, ostani s nama i bićeš naš Rožer Mila ili Džordž Vea.' Rekao mi je da nema šanse", ispričao je Franken.

