Jurio trenera da ga prebije, ovaj se zaključao u svlačionicu

Nezapamćena situacija viđena je u Užicu, gdje se u prostorijama fudbalskog kluba Sloboda dogodio skandal, kada je fudbaler ovog kluba Nemanja Knežević sa nekoliko svojih poznanika upao na stadion i pokušao da se fizički obračuna sa trenerom ekipe Milanom Bosancem.

Knežević je ovog ljeta stigao u Slobodu iz Jedinstvo Puteva, a u prvoj utakmici ove sezone, protiv Radničkog iz Kragujevca, ušao je u igru u 18. minutu, ali je promijenjen već na poluvremenu.

U drugom meču protiv Novog Pazara nije bio u protokolu, pa je očigledno želio da "istjera neku svoju pravdu" i sa drugarima je upao na Gradski stadion u želi da se fizički obračuna sa trenerom ekipe.

Sloboda je u saopštenju na svom sajtu objavila da je zaista došlo do incidenta, koji je sprječen jer je na stadion stigla policija i sportski direktor Božidar Opačić. Klub je ubrzo sa Kneževićem raskinuo ugovor, dok je trener Milan Bosanac napustio klub.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"U nedelju 19.08.2018. godine, u jutarnjim satima, u službenim prostorijama kluba dogodio se težak incident koji je izazvao fudbaler Nemanja Knežević sa svojih nekoliko poznanika. Oni su pokušali da se fizički obračunaju sa Milanom Bosancem, šefom stručnog štaba FK Sloboda Užice, koji je u to vreme bio na svom radnom mestu u službenim prostorijama. Sukob, koji je mogao imati nesagledive posledice sprečen je dolaskom službenika MUP-a i Božidara Opačića, sportskog direktora kluba.

Na hitnoj sednici Upravnog odbora doneta je odluka da se raskine saradnja sa Nemanjom Kneževićem. Ovakva i slična ponašanja ne smeju se dozvoliti i tolerisati, jer Sloboda ne prihvata pritiske i ucene kao način funkcionisanja kluba.

Pošto je nakon ovog incidenta Milan Bosanac odlučio da raskine saranju sa FK Sloboda Užice, Upravni odbor kluba je za novog šefa stručnog štaba postavio dosadašnjeg pomoćnog trenera Jovana Čučkovića."

Bosanac je u razgovoru za Žurnal otkrio i koliko je bio ugrožen i da ga je spasilo to što je zaključao vrata svlačionice.

"Da nisam pribrano reagovao i zaključao vrata neobezbeđenog kluba došlo bi do katastrofalne situacije po mene. Kneževićeva 'ekipa' je prethodno išla na tri mesta da me traži. Ovakva situacija ne sme da se dogodi ni u jednom klubu. U igračkoj i trenerskoj karijeri nisam bio u sličnoj situaciji. Posle pet nedelja rada niko nije našao za shodno da me upozna sa Kneževićevom prošlošću. Sada shvatam koliko sam bio ugrožen, a kada niste sigurni na radnom mestu, logično je da se povučete", poručio je Bosanac.

