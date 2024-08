Juventus novog štopera traži u Milanu

Francuski defanzivac iz redova Milana Pjer Kalulu na pragu je prelaska u Juventus.

''Stara dama'' je dostavila Milanu ponudu za igrača. A ''rosoneri'' su dali zeleno svjetlo štoperu da pregovara.

Juventus have sent official bid to AC Milan for Pierre Kalulu: €3m loan fee plus €14m option to buy clause. Kalulu has given initial green light to the move. pic.twitter.com/BUASvi7FZT